부산진해경제자유구역청, ‘스마트 수송기기 기획위원회’ 출범

친환경·탄소저감형 산업생태계 조성 본격화



부산진해경제자유구역청(청장 박성호)이 지속가능한 수송기기 산업 생태계 조성을 위한 첫발을 뗐다.

경자청은 3일 청사 대회의실에서 '부산·경남 스마트 수송기기 기획위원회' 킥오프 회의를 열고, 친환경 연료전환과 탄소저감형 산업 구조로의 전환 전략을 논의했다.

부산진해경제자유구역청이 ‘스마트 수송기기 기획위원회’ 첫 회의를 개최하고 있다. 부산진해경자청 제공

이 위원회는 해양·항만 중심의 친환경 수송기기 산업 생태계 구축을 목표로 발족, 부산대학교, 부산·경남테크노파크, 한국생산기술연구원, 한국조선해양기자재연구원, 한국화학융합시험연구원, 중소조선연구원, 한국선급 등 산·학·연 관계자 25여명이 참여했다.

회의에서는 "단순한 기술개발 수준을 넘어 산업생태계 조성 중심의 중장기 로드맵이 필요하다", "탄소 포집기술을 넘어 활용방안까지 고려한 종합 전략이 마련돼야 한다"는 등 다양한 의견이 제시됐다.

경자청은 이번 논의 결과를 토대로 항만 기반의 친환경 수송기기 산업 생태계 구축을 위한 세부 실행전략을 마련하고, 안전·환경·경제성을 통합적으로 검토하는 과제도 함께 추진할 계획이다. 이를 통해 실증 중심 사업을 넘어 상용화까지 연계되는 산업 전환 모델을 구축한다는 구상이다.





박성호 부산진해경제자유구역청장은 "스마트 수송기기 기획위원회는 단순한 기술개발 단계를 넘어 지역 산업구조와 에너지 전환의 실질적 플랫폼이 될 것"이라며 "민간·학계·연구기관이 함께하는 통합형 산업생태계를 통해 부산·진해 지역을 친환경 수송기기 산업의 테스트베드로 육성하겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

