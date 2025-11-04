[클릭 e종목]"한화에어로, 차별화된 해외수출 수익성"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대신증권이 4일 한화에어로스페이스에 대해 동유럽·중동 지역에서 다양한 수주 포트폴리오를 보유함과 동시에 차별화된 해외수출 수익성을 증명하고 있다며 목표주가를 120만원에서 128만원으로 상향했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.

한화에어로스페이스의 지난 3분기 연결 기준 매출액은 약 6조5000억원(전년 동기 대비 +264.2%), 영업이익은 8564억원(+96.4%)으로, 잠정치는 시장 기대치에 부합했다. 지상 방산 부문 영업이익은 5726억원(+30%), 항공우주 영업이익은 31억원(흑자전환)을 기록했다.

이태환 대신증권 연구원은 "폴란드향 인도량은 K9 18문, 천무 9대로 전 분기 인도 실적(K9 18문, 천무 27대) 대비 크게 감소했으나 이집트·호주 등 기타지역 매출이 늘어났고, 유도무기 등 보수 품목 매출도 증가했다"며 "비폴란드향 판매 수익성도 폴란드향과 유사한 것으로 파악돼 외형 증가세가 유지될 시 이익도 가파른 성장세를 예상한다"고 설명했다.





폴란드, 루마니아 현지 공장 건설이 곧 진행될 것으로 전망되면서 이를 바탕으로 한 추가 수주 확보도 기대된다. 이 연구원은 "장기적으로 4~5년 치 잔고를 유지할 계획"이라며 "2026년 이집트 K9, 2027년 호주 레드백 등 인도 스케줄이 계획돼 있어 공백 없는 매출 성장을 예상한다"고 말했다.

김진영 기자 camp@asiae.co.kr

