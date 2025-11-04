중명전서 초등생 체험교육 '제국익문사 비밀 임무'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

15일부터 4회…고종 시대 정보기관 활동 재현

'고종과 제국익문사의 비밀' 프로그램 현장

덕수궁관리소는 15일, 22일, 29일과 12월 6일 중명전에서 초등 4·5학년을 대상으로 '고종과 제국익문사의 비밀' 프로그램을 운영한다. 오전 10시∼11시50분, 오후 2시∼3시50분 하루 2회 진행한다. 제국익문사는 1902년 고종이 설립한 황제 직속 정보기관이다.

2022년 시작된 이 교육은 1905년 을사늑약 체결 장소인 중명전에서 역사와 과학을 융합해 진행된다. 참가 어린이는 대한제국의 국제적 위기와 고종의 대응을 배운다. 을사늑약과 헤이그 특사 파견을 중심으로 한 임무 활동에도 참여한다.

학생들은 제국익문사 요원이 되어 '화학비사법'으로 보이지 않는 글자를 드러낸다. 황제의 비밀 친서 속 어새를 숨기고 찾는 실험도 체험한다. 화학비사법은 열이나 화학 용액으로 글씨를 나타내는 방식이다.





15·22일분은 6일, 29일·12월6일분은 20일 오후 2시부터 궁능유적본부 통합 누리집에서 선착순 접수한다. 회당 스물네 명이며, 참가비는 무료다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr

