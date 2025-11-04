본문 바로가기
6일~12일 땡큐절 2주차 행사
수입 돼지고기 990원·통닭 3990원
냉장 연어 전 품목 반값 할인

롯데마트·슈퍼는 오는 6일부터 12일까지 땡큐절 2주차 행사를 진행한다고 4일 밝혔다.


땡큐절은 롯데쇼핑 그로서리 채널이 선보이는 연중 최대 규모의 고객 감사 축제다. 롯데마트, 롯데슈퍼, 창고형 할인점 맥스(MAXX), 온라인몰 롯데마트 제타(ZETTA)가 참여한다.

"냉장 연어 전 품목 반값에"…롯데마트·슈퍼, 2주차 '땡큐절' 행사 돌입 서울특별시 중구에 위치한 롯데마트 제타플렉스 서울역점 땡큐절 행사 전경. 롯데쇼핑 제공
2주차 행사에서는 창사 이래 최초로 '냉장 연어 전 품목'을 50% 할인한다. 행사 카드 결제 시 일주일 내내 혜택이 적용된다. 대표 상품인 'SUPER 생연어(각 100g·냉장·노르웨이산)'는 구이용 2750원, 횟감용 2950원으로 올해 최저가다.


칠레 지정 양식장에서 공수한 '파타고니아 항공 직송 연어 대용량(500g·칠레산)'도 반값이다. 롯데마트는 유통 업계 최초로 연어 지정 양식장을 도입해 국제 시세보다 저렴한 유통 구조를 구축했다고 설명했다.


수입 돼지고기도 50% 할인한다. 롯데마트는 물가 안정을 위해 전년 행사 대비 4배 규모로 물량을 확대했다. 지난 7월 축산 MD가 현지 제조사를 직접 방문해 연간 물량을 사전 계약하며 역대 최대 행사 물량을 확보했다. 이외에도 오는 9일까지 '끝돼 삼겸살·목심(각 100g·냉장·수입산 돼지고기)'을 행사 카드로 결제 시 1인 2팩 한정으로 100g당 990원에 구매할 수 있다.


신선 과일은 주말 특가로 저렴하게 선보인다. 9일까지 '스테비아 대추방울토마토 전 품목(각 500g·팩·국산)'을 4990원에 판매한다. 항공 직송으로 들여온 '칠레산 블루베리(310g·팩·칠레산)'는 2팩 이상 구매 시 각 8990원에 내놓는다. '한봉가득 햇밤(봉·국산)'은 골라 담아 9990원에 구매할 수 있다.


3000원대 초가성비 통닭도 판매한다. 오는 9일까지 행사 카드 결제 시 1인 1마리 한정으로 '시장통닭 한마리(1팩·국내산 계육)'를 3990원에 구매할 수 있다. 이 밖에도 12일까지 세 가지 메뉴를 한데 담은 '김밥·롤 닭강정 세트(1팩)'는 7990원에 판매하고 '득템 한판 초밥(30입·1팩)'은 반값 할인을 적용해 역대 최저가인 1만4950원에 제공한다.


롯데마트에서만 만나볼 수 있는 단독 상품도 준비됐다. 'CJ 비비고 직화 들기름김(4.5g*30봉)'은 땡큐절 기간 9980원에 판매한다. 경주 APEC 'K-푸드 스테이션'에서 각국 대표단에게 소개한 '미정당 간편 한식요리 4종'은 3개 이상 구매 시 10% 할인한다. 빼빼로데이를 맞아 한국 전통의 미를 담은 특별 패키지 기획 '빼빼로 코리아 에디션 3종'(각 257g)'도 단독으로 선보인다.


이 밖에도 인기 가공식품과 생활필수품을 대상으로 다양한 프로모션을 제공한다. 'CJ 작은햇반 흑미밥·발아현미·잡곡(각 130g*6입)', '떠먹는 요거트 32종', '헤드앤숄더 샴푸·트리트먼트 3종' 등은 1+1 혜택을 받을 수 있다. '피죤 섬유유연제 전 품목', '잘풀리는집 픽업 3겹 화장지(30m*30롤)' 등은 2개 이상 구매 시 50% 저렴하게 판매한다.


강혜원 롯데마트·슈퍼 마케팅부문장은 "땡큐절 1주차 행사에 큰 관심과 성원을 보내주신 고객분들께 진심으로 감사드린다"며 "2주차 행사에서도 연중 최저가, 역대 최대 물량 등 풍성한 혜택을 통해 다시 한번 땡잡는 날을 체감하실 수 있도록 하겠다"고 말했다.




박재현 기자 now@asiae.co.kr
