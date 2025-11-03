횡성군, '머리카락으로 피어난 횡성 8대 명품' 로비서 특별 전시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지난 9월 16일 성공적으로 막을 내린 '제18회 강원특별자치도지사배 미용예술경연대회 헤어쇼'에서 독창적인 아이디어로 주목 받았던 출품작들이 횡성군청 로비를 통해 군민들과 다시 만난다.

미용경연대회 헤어쇼 작품 전시. 횡성군 제공

횡성군은 3일부터 7일까지 5일간 군청 1층 로비에서 '머리카락으로 피어난 횡성 8대 명품'이라는 주제로 미용예술 작품 전시회를 개최한다고 밝혔다.

이번 전시에는 헤어쇼 부문에 출품되었던 총 8점의 작품이 선보이며, 머리카락이라는 이색적인 소재를 활용해 횡성의 대표 특산품인 '횡성 8대 명품'을 예술적으로 재해석했다.

이번 전시는 대회 이후에도 작품의 감동과 여운을 이어가고, 군민과 방문객들이 보다 가까이에서 미용예술의 창의성과 지역의 정체성을 함께 느낄 수 있도록 기획되었다.

특히 횡성한우, 더덕, 안흥찐빵 등 횡성 8대 명품이 미용기술과 예술이 결합된 새로운 형태의 지역 홍보 콘텐츠로서 횡성의 브랜드 가치를 한층 높일 것으로 기대된다.





김영대 보건소장은 "머리카락이라는 독창적 매체를 통해 지역의 자부심을 예술로 승화시킨 이번 전시가 군청을 찾는 모든 분들께 신선한 감동을 선사하길 바란다"며 "횡성 8대 명품이 예술과 어우러져 더욱 빛나는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.





횡성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

