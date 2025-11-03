'국민 가수' 노사연, 한림대 '시민지성 한림연단' 선다…삶·음악 세계 이야기

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한림대 도헌학술원, 노사연 가수 초청

제6기 '시민지성 한림연단' 네 번째 강연

5일 한림대 생명과학관 4층 강당서 강연

한림대학교(총장 최양희) 도헌학술원은 오는 5일 오후 7시부터 교내 생명과학관 4층 강당에서 '나의 삶, 나의 길'을 주제로 2025년도 2학기 '시민지성 한림연단' 네 번째 강연을 개최한다.

노사연 가수. 한림대학교 제공

AD

이번 강연은 부드러운 음색과 깊은 감성으로 사랑을 노래하는 '국민의 가수' 노사연씨가 맡았으며, 진행자와 노사연 가수의 대담 형식으로 진행된다.

2025년 2학기 '시민지성 한림연단'의 네 번째 강연자인 노사연 가수는 1978년 제2회 MBC 대학가요제에서 '돌고 돌아가는 길'로 금상을 수상하며 데뷔한 이후 10장의 정규 앨범을 발표하였다. 지금까지도 널리 불리는 노사연 가수의 스테디셀러 히트곡 '만남(1989)'은 5주 연속 '가요 톱10'에서 1위를 차지하는 등 가요 프로그램에서 총 12차례 1위를 차지했다.

이외에도 '바램(2015)', '여자(1994)', '이 마음 다시 여기에(1992)', '님 그림자(1983)' 등 수많은 히트곡을 남겼다. 이와 같은 활발한 활동을 통해 노사연 가수는 MBC 10대 가수가요제 최고인기상, KBS가요대상 올해의 가수상, 한국방송대상 가수상, MBC방송대상 가수상, MBC 브론즈 마우스상 등 다수의 수상 경력을 보유하고 있다.

송호근 한림대학교 도헌학술원장은 "노사연 가수는 부드러운 음색과 깊은 감성을 지닌 명실상부 국민 가수다. 노사연 가수의 음악 세계와 진솔한 인생 이야기를 듣는 기회가 되기를 바란다"고 말하며 초청의 인사를 전했다.

2025년 2학기 '시민지성 한림연단'에는 김홍신 소설가, 정호승 시인, 김병종 화가, 노사연 가수에 이어 권혁재 사진전문기자가 연사로 나설 예정이며, 프로파일러이자 방송인 겸 소설가로 활동하고 있는 표창원 교수(한림대학교 융합과학수사학과)가 마지막 6강에서 특별 강연을 펼칠 예정이다.





AD

한편, '시민지성 한림연단'은 문명사적 격변기에 글로벌 문명 시민을 양성하기 위해서 도헌학술원이 기획한 시민참여형 강좌로, 포럼(forum) 형식을 응용한 공개 토론형 강연이다. 문화?예술?교육?정치?산업 등 다양한 분야의 유명 인사와 전문가를 초청하여 매 학기 개최되며, 청중은 연사의 강연을 듣고 질의와 토의에 자유롭게 참여할 수 있다. 참여를 희망하는 경우 도헌학술원 홈페이지를 통해 미리 등록할 수 있다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>