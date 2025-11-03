이노비즈협회 "AI 데이터 활용, 中企 제도적 보호 우선 돼야"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"한국, TDM 특례 도입 시급"

이노비즈협회는 중소기업 인공지능(AI) 활용·촉진에 관한 법률안 제정을 통한 '텍스트·데이터 마이닝(TDM) 특례' 도입을 촉구했다. 대기업보다 AI 초기 투자 비용이 많이 들고 법적 리스크가 큰 중소기업에 제도의 혜택이 우선 돼야 한다고도 당부했다.

협회는 3일 성명을 내고 "기술 혁신을 막지 않으면서도 창작자의 권리를 지키기 위해서는 AI 데이터 활용에 대한 법적 보호를 받는 '텍스트·데이터 마이닝(TDM) 특례'의 도입이 시급하다"며 "이를 통해 우리 사회가 AI 시대의 법적·윤리적 문제에 대한 논의를 수면 위로 끌어내야 한다"고 강조했다.

정광천 이노비즈협회 회장. 이노비즈협회

AD

AI 발전에 필요한 학습데이터의 상당수는 누군가의 창작물이다. 이노비즈기업이 주로 활동하는 제조업 현장에서는 로봇·센서·사물인터넷(IoT) 등이 결합한 '피지컬 AI'가 빠르게 확산하고 있다. 피지컬 AI는 공정의 온도, 진동, 전력 패턴 등 방대한 센서 데이터를 실시간 수집·학습해 생산성을 높이거나 불량률을 줄이는 데 활용된다. 하지만 TDM 특례의 법적 보호 없이 이 데이터를 활용하기 어렵다는 것이 협회의 입장이다.

협회는 최근 국회에서 발의된 '중소기업 인공지능 활용·촉진에 관한 법률안'을 주목하며, 이 법안의 핵심이 TDM 특례 조항이라고 봤다. 이는 AI가 합법적으로 접근한 데이터를 학습하고 분석할 수 있도록 허용하는 제도로, 단순히 복제 면책을 넘어 공정 이용만으로 해결되지 않는 법적 불확실성을 줄여주는 장치라고 협회는 설명했다.

그러면서 "한국과 달리 일본, 유럽연합(EU), 싱가포르 등 주요 선진국은 이미 TDM 면책 제도를 도입해 AI 학습 목적의 데이터 분석을 폭넓게 보장하고 있다"며 "기술 경쟁에서 뒤처지지 않으려면 더 늦기 전에 명확한 제도 마련을 위한 사회적 논의를 활발하게 진행할 필요가 있다"고 했다.

협회는 이어 네 가지 정책 방향을 제시했다. ▲대기업 중심에서 벗어나 법적 리스크에 취약한 중소기업 우선 보호 ▲데이터 접근 및 활용 범위를 명확히 하는 가이드라인 마련 ▲데이터 활용 교육 및 기술 지원 병행 ▲창작자 단체·산업계·정부 간 협의체 구성 등이다.

아울러 협회는 "AI는 거대 기업만의 전유물이 아니다"라고 강조했다. 이노비즈기업 67% 이상이 이미 AI를 활용하고 있다는 최근 조사 결과를 인용하며 "AI를 통해 현장의 비효율을 해결하고 산업을 혁신적으로 바꾸는 주체는 바로 중소기업"이라고도 덧붙였다.





AD

끝으로 협회는 "이노비즈기업은 그 중심에 서 있다"며 "AI 혁신의 중심에 선 이들이 만들어갈 다음 장이 곧 대한민국의 경쟁력이 될 것"이라고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>