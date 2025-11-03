정재헌 SKT CEO "흑자전환 할 것…국가대표 AI 기업 되겠다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"이동통신 사업 본질은 고객…신뢰 확보 노력할 것"

정재헌 SK텔레콤 신임 최고경영자(CEO·사장)가 최근 적자로 돌아선 실적과 관련, "흑자로 전환할 것"이라고 말했다.

정 CEO는 3일 오후 'SK AI 서밋 2025(SK AI SUMMIT 2025)'이 열리는 서울 강남구 코엑스에서 기자들과 만나 지난 3분기 적자로 돌아선 실적에 대해 이같이 말했다.

정재헌 SK텔레콤 신임 최고경영자(CEO·사장)가 3일 오후 'SK AI 서밋 2025(SK AI SUMMIT 2025)'이 열리는 서울 강남구 코엑스에서 기자들의 질문에 답하고 있다. 이명환 기자

SKT의 지난 3분기 연결기준 영업이익은 484억원으로 전년 동기 대비 90.9% 줄었다. 같은 기간 당기순손실은 1667억원을 기록하면서 적자 전환했다.

인공지능(AI)과 이동통신(MNO) 등 주요 사업을 중심으로 하는 중장기 비전도 밝혔다. 정 CEO는 "우리 사업의 큰 축인 MNO와 AI에서 만든 많은 성과가 있었다"면서 "특히 AI에서 많은 성과가 있었는데, 글로벌 빅테크들과 협력해 국가대표 AI 컴퍼니가 되겠다"고 밝혔다. 정 CEO는 이어 "이를 통해 세계 AI 3대 당국을 목표로 하는 대한민국에 도움을 줄 수 있지 않을까 생각한다"고 말했다.

SKT의 AI 사업 기조를 그대로 유지하겠다는 발언도 내놨다. 정 CEO는 "SKT의 AI 사업은 AI 인프라를 중심으로 AI 솔루션까지 확대하는 방식으로 진행돼 왔다"면서 "그 기조에는 변함이 없지만 사업 진행 상황을 보고 피보팅(사업 전환)하거나 집중해야 할 부분에 집중할 것"이라고 답했다.

지난 4월 발생한 이용자 유심(USIM) 정보 해킹 사고를 염두에 둔 발언도 내놨다. 정 CEO는 "이동통신(MNO) 사업의 본질적 경쟁력은 고객에 있다고 생각한다"면서 "고객의 신뢰를 안정되게 확보하기 위해 노력하겠다"고 말했다.

전임 유영상 대표 시절에 제시됐던 AI 사내독립기업(CIC) 투자 계획이 유지되는지에 대한 질문에 정 CEO는 "아직 전체 업무의 인수인계를 받지는 못한 상황"이라면서도 "AI 사업의 규모를 다시 한번 잘 살펴보고 달성할 수 있는 비전으로 할 것"이라고 답했다.

유 전 CEO는 지난 9월 타운홀 미팅에서 사내 AI 조직을 모아 CIC를 출범한다고 발표했다. 당시 SKT는 AI CIC에 향후 5년간 5조원 이상을 투자해 2030년까지 연 매출 5조원 이상을 달성하겠다는 목표를 제시한 바 있다.





한편, 법조인 출신으로 통신 기술이 어렵지 않냐는 질문에 정 CEO는 "기술 과목을 고등학교 때 전공했기 때문에 기술을 안다"고 답했다. 판사 출신인 정 CEO는 2017년 수원지법 부장판사와 법원행정처 전산정보관리국장을 겸임한 이력이 있다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr

