이동환 시장 "미래기술 기반 첨단산업 도시로 성장 지속 지원"

고양시, 킨텍스 제1전시장서 'RAD KOREA WEEK 2025' 5일 개최

첨단기술·미래산업의 만남…로봇·드론·UAM·디지털 전시 한자리에

경기 고양특례시(시장 이동환)는 오는 5일부터 8일까지 고양 킨텍스 제1전시장 전관에서 제2회 '대한민국 첨단기술 대전(RAD KOREA WEEK 2025)'을 개최한다고 3일 밝혔다.

'제2회 대한민국 첨단기술 대전(RAD KOREA WEEK 2025)' 개최 포스터. 고양특례시 제공

이번 행사는 박람회별로 산업통상자원부, 경기도, 고양특례시가 주최하고, KINTEX 및 전문협단체가 주관하며, 국내외 600여 기관·기업이 참가해 대한민국 첨단기술 산업의 흐름을 한눈에 조망할 수 있다.

미래산업의 혁신 기술과 제품을 총망라한 국내 최대 융복합 기술 전시회인 이번 박람회는 4대 전문전시회로 구성됐다.

'로보월드 2025'는 산업·물류·의료·교육·서비스 등 전 분야의 로봇 기술을 총집결한다. 스마트팩토리 자동화, 재난 대응, 고령자 돌봄 등 현장형 기술이 대거 전시되며, AI 기반 로봇과 협동로봇 등 산업 현장의 혁신 솔루션을 선보인다.

'2025 드론·도심항공모빌리티 박람회'는 하늘에서 연결되는 미래 항공 모빌리티인 드론 및 도심항공모빌리티 (UAM) 산업의 국내외 대표 기업 및 기관이 참가해 드론, 도심항공 드론물류, 국방드론, 드론 인력양성 등 다양한 분야의 혁신 기술을 선보인다.

'디지털미디어테크쇼'는 차세대 영상 기술, 가상현실 (VR)·확장현실 (XR) 장비, 실감형 콘텐츠 제작 솔루션 등이 전시된다. 디지털 문화산업과 기술산업의 결합을 통해 미디어 융복합 생태계를 확장하고, 영상 제작 기업과 방송 · 전시 기획사 간의 네트워킹이 이뤄진다.

'디지털퓨처쇼'는 스마트시티·친환경 미래산업 전망관 에너지 효율, 도시 데이터 기반 인프라, 미래 모빌리티 연계 서비스 등을 통해 기술이 그리는 도시 미래상을 제시한다.

이동환 고양특례시장은 "RAD KOREA WEEK 2025는 로봇, 드론, 도심항공모빌리티, 디지털미디어 등 미래산업이 융합하는 자리로, 기술과 도시가 함께 그리는 대한민국의 미래상을 보여주는 무대가 될 것"이라며 "앞으로도 첨단산업 육성과 미래기술 기반 도시로의 성장을 지속적으로 지원하겠다"고 밝혔다.





이어 "국가 기관·산업계·연구기관 등 모든 주체가 함께 참여하는 이번 행사가 대한민국 첨단기술 산업이 도약하는 계기가 되길 바라며, 시민과 기업의 많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 덧붙였다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

