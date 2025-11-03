김용원 대전관광공사 사장 임명후보자 인사청문 '적격'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대전시의회 인사청문특별위원회, 경과보고서 '적격' 채택·의결

사진=대전시의회 제공

대전시의회가 3일 김용원 대전관광공사 사장 임명후보자에 대한 인사청문 경과 보고서를 '적격' 의견으로 채택·의결했다.

대전시의회 인사청문특별위원회(위원장 정명국)는 이날 제2차 회의를 열고 지난 10월 31일 실시한 대전관광공사 사장 임명후보자에 대한 인사청문 경과 보고서를 의결했다.

인사청문특위는 경과보고서에서 "2022년부터 대전관광공사 상임이사로 재직하면서 공사 내부의 사업구조와 조직 운영방식을 직접 경험해왔으며, 기본적인 신상 검증 결과와 지역사회 활동 등을 고려할 때 도덕성과 공공성을 저해할 만한 요소는 없는 것으로 판단했다"고 밝혔다.

또한 "후보자가 개인적 성취보다 조직의 공공성과 시민 체감 성과를 우선하겠다는 운영 철학을 분명히 했고, 공기업 임원으로서 요구되는 책임성·절제성·투명성을 중요하게 여기고 있는 점이 확인돼, 가치관과 공직관 측면에서도 특별한 문제점은 없는 것으로 판단했다"고 설명했다.

직무수행 능력과 관련해서는 "대전시가 중점 추진해 온 관광정책의 기본 방향을 전반적으로 파악하고 있을 뿐만 아니라, 그 과정에서 드러난 문제점과 한계를 인식하고 이에 대한 개선방안을 모색해 왔으며 이를 실제로 실행하려는 적극적인 추진 의지도 확인됐다"고 강조했다.

다만 인사청문특위는 보완과제로서 "임명 후에는 청문 과정에서 제시한 비전과 과제를 실제 사업계획과 예산에 신속히 반영하고, 지역 특색에 부합하는 대전 고유 관광상품의 개발·육성, ESG 경영체계 구축 등 시민 눈높이에 맞는 노력을 통해 공사가 전문성과 경쟁력을 두루 갖춘 공기업으로 자리매김하도록 해야 한다"고 주문했다.

인사청문특위 정명국 위원장은 "이번 청문 결과는 후보자가 가지고 있는 언론인으로서의 폭넓은 식견과 공사에서의 실무 경험을 높이 평가한 것"이라며 "앞으로 대전관광공사가 시민이 체감하는 성과를 내고, 지역 관광이 실제 지역경제로 이어지도록 의회도 점검과 지원을 병행하겠다"고 밝혔다.





한편, 특위가 채택한 경과보고서는 오는 5일 제291회 제2차 정례회 본회의에 보고된 후 대전시장에게 전달될 예정이다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

