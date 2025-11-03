광진구, 개청 30주년 기념 영상 공모전 시상

‘광진구 바이브’ 대상 수상…구민 참여 콘텐츠 주목
서울 광진구(구청장 김경호)는 지난달 31일 ‘제5회 광진구 영상 공모전’ 시상식을 열고 총 12편의 수상작을 선정해 시상했다고 3일 밝혔다.
이번 공모전은 광진구 개청 30주년을 기념해 ‘서른 살 광진, 우리가 만든 이야기’를 주제로 진행됐다. 구정 정책, 지역 명소, 즐길 거리 등을 주제로 한 짧은 영상을 통해 구의 매력을 홍보하고 구민과의 소통을 강화하기 위해 마련됐다.
지난 7월 28일부터 9월 14일까지 열린 공모에는 38편이 접수됐다. 구는 1차 심사를 통해 20편을 선정한 뒤 온라인 호응도와 전문 심사위원 평가를 합산해 최종 12편을 결정했다.
대상은 광진의 생동감 있는 변화를 담은 ‘광진구 바이브(VIBE)’가 차지했다. 최우수상에는 ‘알찬 정책과 함께한 광진구의 30년(feat. 달걀)’ 등 2편, 우수상에는 ‘알고싶어! 광진구’ 등 3편이 선정됐다. 또 ‘시간을 걷는 광진’, ‘광이·진이와 함께하는 광진구에서의 하루’ 등 6편이 장려상을 받았다.
시상식은 수상자 간담회, 기념촬영 등으로 진행됐으며, 대상 100만원을 비롯해 총 450만원의 상금이 수여됐다. 수상작은 향후 구 유튜브 채널, IPTV, 사회관계망서비스 등을 통해 공개될 예정이다.
김경호 광진구청장은 “공모전이 광진의 현재와 미래를 구민이 직접 기록한 의미 있는 장이었다”며 “앞으로도 주민이 참여하고 행정과 함께 성장할 수 있는 소통 행정을 이어가겠다”고 말했다.
김민진 기자 enter@asiae.co.kr
