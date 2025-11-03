광진구, 개청 30주년 기념 영상 공모전 시상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

‘광진구 바이브’ 대상 수상…구민 참여 콘텐츠 주목

서울 광진구(구청장 김경호)는 지난달 31일 ‘제5회 광진구 영상 공모전’ 시상식을 열고 총 12편의 수상작을 선정해 시상했다고 3일 밝혔다.

이번 공모전은 광진구 개청 30주년을 기념해 ‘서른 살 광진, 우리가 만든 이야기’를 주제로 진행됐다. 구정 정책, 지역 명소, 즐길 거리 등을 주제로 한 짧은 영상을 통해 구의 매력을 홍보하고 구민과의 소통을 강화하기 위해 마련됐다.

광진구 영상 공모전 수상자 단체 기념촬영 모습. 광진구 제공.

지난 7월 28일부터 9월 14일까지 열린 공모에는 38편이 접수됐다. 구는 1차 심사를 통해 20편을 선정한 뒤 온라인 호응도와 전문 심사위원 평가를 합산해 최종 12편을 결정했다.

대상은 광진의 생동감 있는 변화를 담은 ‘광진구 바이브(VIBE)’가 차지했다. 최우수상에는 ‘알찬 정책과 함께한 광진구의 30년(feat. 달걀)’ 등 2편, 우수상에는 ‘알고싶어! 광진구’ 등 3편이 선정됐다. 또 ‘시간을 걷는 광진’, ‘광이·진이와 함께하는 광진구에서의 하루’ 등 6편이 장려상을 받았다.

시상식은 수상자 간담회, 기념촬영 등으로 진행됐으며, 대상 100만원을 비롯해 총 450만원의 상금이 수여됐다. 수상작은 향후 구 유튜브 채널, IPTV, 사회관계망서비스 등을 통해 공개될 예정이다.





김경호 광진구청장은 “공모전이 광진의 현재와 미래를 구민이 직접 기록한 의미 있는 장이었다”며 “앞으로도 주민이 참여하고 행정과 함께 성장할 수 있는 소통 행정을 이어가겠다”고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

