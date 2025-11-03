서대문구 ‘카페폭포 행복장학금’ 2년 만에 6억1000만원 지급

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이달 119명에 2억900만원 전달

서울 서대문구(구청장 이성헌)는 지난 1일 카페폭포 2층에서 ‘2025년 하반기 카페폭포 행복장학생 차담회-행복장학생, 너의 꿈을 응원해’를 열고 역대 최대 규모의 장학금을 전달했다고 3일 밝혔다.

이성헌 서대문구청장(앞줄 앉은 이 왼쪽에서 다섯 번째)이 지난 1일 카페폭포 2층에서 ‘2025년 하반기 행복장학생’들과 기념 촬영을 하고 있다. 서대문구 제공.

AD

이번 하반기 장학금 규모는 2억900만원으로, 119명의 중·고등학생과 대학생에게 지원됐다. 지난해 상반기 제도 시행 이후 지원 인원과 금액 모두 최대다. 행사에는 장학생과 학부모 등 150여 명이 참석했으며, 학생들은 “장학금 덕분에 봉사활동을 이어갈 수 있게 됐다”, “유학 준비를 자신 있게 할 수 있다”며 감사의 뜻을 전했다.

‘카페폭포 행복장학금’은 2023년 4월 개장한 카페폭포의 운영 수익 전액으로 마련된다. 2024년 상반기 60명(1억원), 하반기 54명(1억원), 2025년 상반기 95명(2억100만원)에 이어 이번까지 총 328명에게 누적 6억1000만원이 지원됐다.





AD

이성헌 서대문구청장은 “카페폭포의 커피 한 잔에서 시작된 따뜻한 마음이 학생들의 미래를 밝히는 나눔의 선순환으로 이어지고 있다”며 “앞으로도 수익 전액을 장학금으로 환원해 청년과 학생들의 꿈을 적극 응원하겠다”고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>