서대문구 ‘카페폭포 행복장학금’ 2년 만에 6억1000만원 지급

이달 119명에 2억900만원 전달
서울 서대문구(구청장 이성헌)는 지난 1일 카페폭포 2층에서 ‘2025년 하반기 카페폭포 행복장학생 차담회-행복장학생, 너의 꿈을 응원해’를 열고 역대 최대 규모의 장학금을 전달했다고 3일 밝혔다.
이번 하반기 장학금 규모는 2억900만원으로, 119명의 중·고등학생과 대학생에게 지원됐다. 지난해 상반기 제도 시행 이후 지원 인원과 금액 모두 최대다. 행사에는 장학생과 학부모 등 150여 명이 참석했으며, 학생들은 “장학금 덕분에 봉사활동을 이어갈 수 있게 됐다”, “유학 준비를 자신 있게 할 수 있다”며 감사의 뜻을 전했다.
‘카페폭포 행복장학금’은 2023년 4월 개장한 카페폭포의 운영 수익 전액으로 마련된다. 2024년 상반기 60명(1억원), 하반기 54명(1억원), 2025년 상반기 95명(2억100만원)에 이어 이번까지 총 328명에게 누적 6억1000만원이 지원됐다.
이성헌 서대문구청장은 “카페폭포의 커피 한 잔에서 시작된 따뜻한 마음이 학생들의 미래를 밝히는 나눔의 선순환으로 이어지고 있다”며 “앞으로도 수익 전액을 장학금으로 환원해 청년과 학생들의 꿈을 적극 응원하겠다”고 말했다.
김민진 기자 enter@asiae.co.kr
