철원군-강원도교육청, '철원더나은교육지구'재지정 업무협약 체결

철원군-강원특별자치도교육청-철원교육지원청 협약

강원도 철원군(군수 이현종)은 3일 군청에서 강원특별자치도교육청, 철원교육지원청과 함께 '철원더나은교육지구'재지정 업무협약을 체결한다.

이현종 철원군수가 3일 군청에서 강원특별자치도교육청, 철원교육지원청과 함께 '철원더나은교육지구'재지정 업무협약을 체결하고 있다. 철원군 제공

이번 협약으로 민·관·학 협치 체계를 구축하여 교육의 질을 높이고, 더불어 살아가는 시민으로 성장하는 지역교육공동체를 만들고자 한다.

'철원더나은교육지구'사업은 지속 가능한 교육 발전을 이루기 위해 2017년부터 4년마다 협약을 맺고 시작한 사업으로 철원군과 교육청이 협력하여 배움과 돌봄, 소통과 협력, 성장과 연대, 지역과 함께하는 문화와 예술, 꿈과 희망의 주제로 다양한 프로그램을 운영하고 있다.





이현종 철원군수는 "그동안 철원군은 학생들의 교육적 성장을 위해 다양한 프로그램과 지원을 아끼지 않았으며, 이번 재지정을 통해 더욱 강화된 교육적 효과를 기대한다"고 말했다.





철원=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

