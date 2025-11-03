속초시, 영북권 최초 '속초미디어센터' 개관…시민 미디어 시대 활짝

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

방송·체험·교육 한 곳에서

시민 미디어 시대의 본격 개막

지역경제 활성화도 큰 도움 기대

강원도 속초시가 3일 속초미디어센터 개관식을 열고 본격적인 운영에 들어갔다.

속초시가 3일 속초미디어센터 개관식을 열고 본격적인 운영에 들어갔다. 속초시 제공

영북권 최초로 문을 연 속초미디어센터는 시민들이 미디어 기술을 배우고 활용할 수 있는 공간으로, 지역의 미디어 역량 강화와 생활문화 확산에 기여할 것으로 기대된다. 방송국 수준의 장비와 인프라를 갖춰 지역경제와 문화 발전의 새로운 전환점이 될 것으로 평가된다.

속초해양산업단지 1층에 자리한 미디어센터는 연면적 338㎡ 규모로, 다목적 영상 스튜디오와 보이는 라디오 스튜디오, 어린이 체험공간, 디지털교육실, 동아리실 등을 갖추고 있다. 시민 누구나 전문적인 미디어 기술을 배우고 창의적인 콘텐츠를 제작할 수 있는 복합문화 플랫폼으로 운영될 예정이다.

센터에서는 전 세대를 아우르는 맞춤형 교육 프로그램이 진행된다. 11월에는 체험 투어 프로그램, 초보자를 위한 1인 미디어 과정, 미디어 특강, 가족 참여형 프로그램이 진행되며, 내년 2월에는 포토샵 마스터 과정, 프리미어 프로 기초반, 시니어 대상 스마트폰 영상 제작 교육 등이 예정돼 있다.

단순한 교육과 체험의 공간을 넘어 지역 경제 활성화에도 기여할 것으로 보인다. 미디어 교육을 통한 지역 내 기업 홍보, 소상공인 온라인 콘텐츠 제작 지원, 라이브커머스 운영 등 다양한 미디어 콘텐츠 제작 사업이 지역 소상공인과 주요 관광지를 홍보하는 데 직접적인 역할을 할 것으로 기대된다.

특히 시니어 프로그램은 은퇴 후 사회활동을 고민하는 중장년층에게 실질적인 미디어 기술을 교육하고, 보이는 라디오와 동아리 지원 프로그램을 통해 삶의 질 향상과 새로운 취미 개발에 도움을 줄 것으로 보인다.

이병선 속초시장은 "속초미디어센터는 속초시민의 다양한 이야기와 매력을 담은 새로운 콘텐츠가 될 것"이라며 "이를 통해 속초시는 지방소멸의 위기를 넘어 문화 콘텐츠를 생산하고 공유하는 미디어 도시로 거듭날 것"이라고 말했다.





속초미디어센터는 회원제로 운영되며, 속초시민이면 누구나 공식 누리집에서 간편한 가입 및 예약 후 이용할 수 있다.





속초=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

