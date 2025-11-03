양주시-양주도시공사, 농업기술센터 청사 이전 위·수탁 협약 체결

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 양주시가 3일 양주도시공사와 '농업기술센터 청사 이전 건립공사'의 조속한 추진을 위한 위·수탁 협약을 체결했다.

강수현 양주시장이 3일 양주도시공사와 '농업기술센터 청사 이전 건립공사'의 조속한 추진을 위한 위수탁 협약을 체결하고 있다. 양주시 제공

이번 협약은 공사 중지 장기화로 인한 건축물 품질저하 및 하자발생 피해를 방지하고, 양주시 농업인들의 오랜 염원을 신속하게 해소하기 위해 추진됐다.

이날 양주시는 농업기술센터 청사 이전 건립공사의 원활한 준공을 위해양주도시공사와 협력방안을 논의했다.

강수현 양주시장은 "이번 협약을 통해 양주시 농업 경쟁력을 향상하고 농업인들에게 질 높은 교육과 서비스를 제공할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





한편, 양주시 농업기술센터 청사 이전은 기존 농업기술센터 부지의 광석택지개발지구 편입에 따라 양주시 은현면 도하리 682번지 일원 2개동 5558㎡ 규모로 총사업비 289억원을 투입해 2026년 말 완공을 목표로 하고 있다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

