김경수 "내년 목표 권역별 전략산업 배치, 광역대중교통망 구축"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김경수 지방시대위원장 간담회

내년 '5극3특' 목표로 3가지 제시

출마설에 "당 요청 따르는 것 도리"

김경수 지방시대위원장이 정부가 추진하는 '5극3특 전략'의 내년 목표로 권역별 전략산업 배치, 광역대중교통망 구축, 정주여건 개선 등 3가지를 꼽았다.

김 위원장은 3일 세종 일대에서 열린 기자간담회에서 "전략산업, 특히 미래 첨단 기업들이 지방에 투자할 수 있게 만드는 것이 (내년) 첫 번째 목표"라며 이같이 말했다. 5극3특 전략은 수도권·동남권·대경권·중부권·호남권 5개 초광역권과 제주·강원·전북 등 3개 특별자치도를 중심으로 한 균형 성장 정책이다.

김경수 지방시대위원장이 출입기자단 간담회에서 5극3특 균형성장 정책을 설명하고 있다. 지방시대위 제공

AD

그는 "(전략산업이) 결정됐을 때 기업이 필요로 하는 인재 양성, R&D, 규제 문제를 포함해서 통으로 지원하는 하나의 패키지 모델을 만들어가고 있다"며 "기업들 입장에서는 정부가 권역 단위로 인재 문제까지 해결해주겠다는 약속이 있어야만 지방에 대한 투자가 가능하다"고 설명했다.

내년 추진할 두 번째 목표로는 권역별 광역대중교통망 확충을 언급했다. 권역 단위로 기업, 인재를 끌어모으더라도 이를 실제 생활 반경에 두려면 수도권처럼 연결된 교통망이 있어야 한다는 취지에서다. 김 위원장은 "권역별 광역대중교통망이 정부 정책으로 확정이 돼야 한다"며 "철도 교통망, 도로 교통망, BRT 등을 정부 중장기 계획에 포함시키려 한다"고 했다.

김 위원장은 마지막 목표로 정주 여건 개선을 선정했다. 그는 "대학의 인재 양성, 어린이집을 포함한 초·중·고 교육, 의료 등이 다 어우러져야 한다"며 "시·도뿐만 아니라 시·군도 소권역별로 묶어줄 필요가 있다"고 했다.

대구·경북 등에서 논의되고 있는 행정통합에 대해서는 '선협력 후통합' 방식을 다시금 확인했다. 김 위원장은 "이번 정부는 지방정부가 행정통합을 자율적으로 추진해 나가는 것을 적극 지원한다. 문제는 행정통합이 시간이 걸린다는 것"이라며 "행정통합은 병행해서 추진하되 당장 필요한 사업은 권역별 협력 사업으로 빨리 추진하자는 것"이라고 전했다.

이어 김 위원장은 목포·신안·무안 행정통합 논의가 시기별로 지역 반발에 부딪혀 30년째 표류하고 있는 점을 지적하며 "행정통합 논의를 지속하되 3개 시·군을 연합해 특별지자체로 만들어서 교육, 의료, 교통 문제를 협력 사업으로 추진하면 그쪽은 먼저 지원이 가능하다는 것을 설득하고 있다"고 했다.

내년 지방선거 출마에 대해서는 "당원이라면 기본적으로 당이 여러 상황에 의해 요청이 있다면 따르는 것이 당연한 당원의 도리라는 원론적 입장"이라고 밝혔다.

그러면서 "그중에서도 부·울·경 지역이 우리 당이나 국가 차원에서 정치적·경제적으로도 중요한 지역"이라며 "제가 경남도지사 경험이 있고 도지사를 끝까지 완수하지 못했던 사람으로서 국민들에 대한 미안함과 빚도 있기 때문에 해야 할 역할이 있으면 뭐라도 하는 것이 정치인으로서 기본적인 도리 아니겠느냐"고 말했다.





AD

다만 김 위원장은 지방시대위원회 내부의 역할도 강조했다. 그는 "(지선에) 간다, 만다 지금 말씀드리기는 적절치 않고 지방시대위원장이 저에게 잘 맞는 옷이라고 생각한다"며 "이번 정부의 5극3특 정책에서 성과를 내는 게 지금 저로서는 중요한 역할"이라고 설명했다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>