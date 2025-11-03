한국보훈복지의료공단, 모범직원 63명 국가보훈부 장관·이사장 표창

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국보훈복지의료공단, 창립 제44주년 기념행사 개최

안전보건경영방침 실천 선언식 진행

통합 신규 홈페이지 오픈식 개최

한국보훈복지의료공단(이사장 윤종진, 이하 보훈공단)은 3일 원주 본사에서 창립 제44주년을 맞아 기념행사를 개최했다.

한국보훈복지의료공단이 3일 원주 본사에서 창립 제44주년을 맞아 기념행사를 개최하고 있다. 한국보훈복지의료공단 제공

AD

이날 행사에서는 국가보훈부 장관과 보훈공단 이사장 명의의 표창을 2025년도 모범직원 63명에게 수여하고, '안전보건경영 실천 선언식' 및 '보훈공단 신규 홈페이지 오픈식'을 진행했다.

'안전보건경영 실천 선언식'에서는 최고경영자인 이사장의 안전보건경영의지를 표명하고, 사고 없는 안전한 보훈공단 만들기에 임직원 모두 동참할 수 있도록 안전보건경영방침을 새롭게 수립해 직원 대표가 선언문을 낭독했다.

이어서 '보훈공단 신규 홈페이지 오픈식'은 보훈공단 대표 홈페이지의 전면 재구축을 축하하는 의미의 행사로 진행됐으며, 이를 통해 △최신정보 기술을 적용한 병원 진료예약 개선 △요양원 온라인 입소 신청 △위탁병원 맵서비스 등 국내·외 이용자가 쉽고 편리한 서비스 이용이 가능하게 될 전망이다.

윤종진 보훈공단 이사장은 "의료와 복지를 중심으로 보훈가족의 건강한 삶을 책임지는 공단의 창립 44주년을 맞이하게 된 것을 매우 뜻깊게 생각한다"며 "공단은 AI 기반 서비스 확대 등 보훈의료 서비스를 혁신하고, 안정적으로 서비스를 제공할 수 있도록 재정적 운영 기반을 마련하겠으며, 주인 의식과 책임 의식을 가지고 보훈의 가치 실현을 위해 노력하겠다"고 말했다.





AD

한편 보훈공단은 국가유공자와 보훈가족, 국민을 대상으로 전국 3400여 병상의 6개 보훈병원(서울(중앙)·부산·광주·대구·대전·인천)과 1600여 정원의 8개 보훈요양원(수원·광주·김해·대구·대전·남양주·원주·전주)을 운영하고 있는 공공의료복지기관이다.





원주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>