창원특례시, 중국 마안산시와 다각적 교류 확대 논의

'이백 시가절' 문화 교류로 이어온

31년 우정 넘어, 경제 협력도 다짐



경남 창원특례시는 국제 친선결연도시인 중국 안휘성 마안산시의 초청을 받아 10월 31일부터 11월 3일까지 3박 4일간 '이백 시가절' 행사에 참석해 서로의 문화를 이해하고 경제 협력의 새 장을 여는 계기를 마련했다고 밝혔다.

창원특례시, 중국 마안산시와 경제 협력.

이번 방문은 1994년 국제 친선결연도시 체결 이후 31년간 이어온 우호 교류의 연장선으로, 박진열 경제일자리국장을 단장으로 시 담당 공무원, 서예가 3명, 신화철강, 라쉬반코리아, 성산글로벌 등 기업 관계자들이 동행했다.

방문단 일행은 방문기간 동안 궈쥔펑(郭俊峰) 마안산시 인민정부 부비서장을 만나 양 시 간 문화·경제를 비롯한 다각적 교류 확대 방안을 논의했다.

이어진 경제협력 간담회에서는 ▲신화철강 ▲라쉬반코리아 ▲성산글로벌 관계자 등이 마안산시 상무국, 무역촉진위원회, 투자촉진센터, 공상연합회 및 현지 기업 관계자들과 약 4시간 동안 쉬는 시간도 없이 실질적인 경제 협력 파트너로 도약하기 위한 구체적 협력 방안에 대해 심도 있는 논의를 펼쳤다.

창원의 철강 유통 전문기업 '신화철강'는 마안산시 최고 철강 기업인 '마강그룹'과의 협력 가능성을 타진하고 현지 기업을 방문했다.

기능성 남성 언더웨어 전문기업 '라쉬반코리아'는 이미 중국 공장을 운영중인 경험을 바탕으로 마안산시 내 합작 투자 및 지사 설립을 제안해 스노스타편직물 유한회사 현지 공장을 시찰하고 향후 실무적인 협의를 진행하기로 했다.

요식업체 '성산글로벌'은 K-푸드를 마안산 현지 문화와 접목시켜 줄 수 있는 현지 파트너 발굴을 제시했다. 이에 마안산시가 직접 적합한 파트너를 물색해 현지에서 만남을 가졌고 국내 방문 등으로 기타 장소를 협의할 계획이다.

또한 이번 간담회에서 창원시는 마안산시에 진출하려는 창원 기업의 시장 조사, 바이어 발굴 등 밀착 지원을 위한 '창원시 글로벌 비즈센터' 추천을 공식 제안해 마안산시 측은 글로벌 비즈센터 운영 사례를 검토한 후 비즈센터를 적극적으로 추천하기로 했다.

상공회의소 및 경제교류 정례화가 필요하다는 데 양 시는 동의했으며, 청소년 간 교류를 포함한 문화 교류가 양 시 우호의 중요한 구성 요소임을 공감하여 실무단을 구성해 추진할 계획이다.





박진열 경제일자리국장은 "오랜 문화교류를 통해 예술 분야에서 큰 성과를 거둔 데 이어, 이번 방문을 계기로 경제 분야에서도 의미 있는 결실을 맺었다"며 "앞으로 양 시가 문화뿐 아니라 글로벌 경제협력의 동반자로 함께 성장할 수 있도록 교류와 협력을 더욱 강화하겠다"고 말했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr

