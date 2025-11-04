르네상스부터 모더니즘까지…서양 미술사 600년 한눈에

샌디에이고 미술관 개관 100년

내일 세종미술관서 특별전 개최

거장 60인 남긴 명화 60점 출품

르네상스에서 인상주의를 거쳐 제2차 세계대전 이전의 모더니즘에 이르기까지의 시대를 대표하는 거장들의 명작을 통해 서양 미술사 600년을 조망하는 특별전이 열린다. 1925년 개관해 올해로 100주년을 맞은 샌디에이고 미술관은 오는 5일 세종문화회관 세종미술관에서 '르네상스에서 인상주의까지: 샌디에이고 미술관 특별전'을 개최한다.

베르나르디노 루이니의 '막달라 마리아의 회심'(1520년경). 가우디움어소시에이츠 제공

이번 전시에는 르네상스에서 바로크, 로코코까지 서양미술의 주요 흐름을 대표하는 거장, 베르나르디노 루이니, 파올로 베로네세, 히에로니무스 보스, 자코포 틴토레토, 엘 그레코, 페테르 파울 루벤스, 프란시스코 데 수르바란, 바르톨로메 에스테반 무리요, 반 다이크, 프란체스코 과르디, 베르나르도 벨로토, 시몽 부에 등의 작품이 출품된다.

또한 19세기 이후 근대 미술을 대표하는 프란시스코 고야, 장 오귀스트 도미니크 앵그르, 구스타프 쿠르베, 클로드 모네, 에드가 드가, 메리 카세트, 툴루즈 로트렉, 피에르 보나르, 수잔 발라동, 마리 로랑생, 라울 뒤피, 아메데오 모딜리아니의 작품도 함께 소개된다.

이를 포함해 본 전시에는 서양미술사에 위대한 발자취를 남긴 60인의 작품 65점이 출품되는데, 유화 63점과 조각 2점으로 구성돼 관람객들이 교과서에서만 보던 명화를 직접 감상할 특별한 기회를 제공한다. 작품 가액 총 2조원을 상회하는 대규모 전시이다. 특히 샌디에이고 미술관이 개관 100년 동안 단 한 번도 해외로 반출하지 않았던 주요 상설 컬렉션 25점이 서울에서 최초로 공개된다. 샌디에이고 미술관의 최고 경영자이자 총괄 디렉터인 록사나 벨라스케스는 "개관 100년 이래 상설 컬렉션이 이처럼 대거 외부에 공개된 사례는 한국이 최초"라며 "이번 전시는 앞으로 다시는 볼 수 없는, 사실상 유일무이한 기회"라고 강조했다. 이어 그는 "단순히 명화를 감상하는 자리를 넘어, 서양미술 거장들이 서로 영향을 주고받으며 현대 미술까지 이어지는 과정을 보여주는 전시"라고 부연했다.





이번 전시는 특정 시기나 사조에 국한되지 않고, 르네상스, 바로크, 로코코, 고전주의, 사실주의, 인상주의, 2차 세계대전 전후의 모더니즘에 이르는 600년 서양미술사의 흐름을 한눈에 조망할 수 있도록 구성됐다. 기획은 샌디에이고 미술관 아니타 펠드만 부관장이 맡았으며, 17~18세기 스페인 미술 연구로 학위를 받은 마이클 브라운 박사가 큐레이터로 참여해 전문성을 더했다. 서울 전시에는 앞서 일본 도쿄 국립서양미술관과 교토시 교세라 미술관에서 열린 샌디에이고 미술관 100주년 기념 순회전과 달리 인상주의 이후 거장들의 작품이 대거 포함됐다. 두 기관에서 공개되지 않았던 미공개 작품 28점이 서울 전시에 출품돼, 한국 미술 애호가들에게 더욱 뜻깊은 자리가 될 전망이다. 전시는 내년 2월22일까지 이어진다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr

