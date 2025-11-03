한국주택금융공사, 첫 ‘HF 365 금융안심 주간’ 운영… 금융사기 예방 총력

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

보이스피싱 주의·사칭문자 진위확인 서비스 안내 등 소비자 보호 강화

한국주택금융공사(사장 김경환, HF공사)가 해킹사고와 금융사기 수법의 고도화로 인한 소비자 피해 확산에 대응하기 위해 오는 7일까지 'HF 365 금융안심 주간'을 처음으로 운영한다.

이 캠페인은 고객이 365일 안전하게 금융서비스를 이용할 수 있도록 하는 것을 목표로, 금융사고 대응 모의훈련과 SNS를 통한 금융사기 예방 홍보 활동 등이 함께 진행된다.

HF공사는 행사 기간 공식 사회관계망서비스(SNS) 채널을 통해 금융사기 예방수칙과 대응 요령을 알릴 계획이다.

또 보금자리론 이용 고객을 대상으로 보이스피싱 주의 안내 문자와 함께 'HF 사칭 문자 진위확인 서비스'를 소개한다.

이 서비스는 공사 누리집의 '인터넷금융서비스-고객서비스-HF 사칭문자 진위확인' 메뉴에서 수신일자와 연락처를 입력해 해당 문자의 진위를 직접 확인할 수 있다.

아울러 공사는 해킹이나 전산장애 등으로 콜센터가 일시 중단되는 상황을 가정해 비상 대응체계 점검과 금융사기 피해고객 대응 모의훈련을 실시한다.

이를 통해 최초 상담부터 보고·후속 관리까지 고객 보호 절차 전반의 실효성을 강화한다는 방침이다.





AD

김경환 HF공사 사장은 "금융사기로부터 고객을 보호하는 것은 공사의 핵심 책무 중 하나"라며 "체계적인 대응 시스템을 통해 국민이 안심할 수 있는 금융환경 조성에 최선을 다하겠다"고 말했다.

한국주택금융공사.

AD





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>