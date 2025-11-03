HD현대, 3분기 영업이익 1조7024억원…조선이 실적 견인

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전력기기도 호조…정유·건설기계 턴어라운드 성공

HD현대가 조선과 전력기기 부문의 실적 호조에 힘입어 올해 3분기 1조원 넘는 이익을 달성했다. 정유와 건설기계 부문도 턴어라운드에 성공하며, 전 사업 부문이 균형적인 회복 흐름을 보였다.

HD현대는 3일 공시를 통해 2025년 3분기 연결 기준 매출 18조2243억원, 영업이익 1조7024억원을 기록했다고 밝혔다. 매출은 전년 동기 대비 9.8%, 영업이익은 294.5% 급증했다.

핵심 계열사인 HD한국조선해양은 고선가 선박 인도 확대와 생산성 개선으로 매출 7조5815억원, 영업이익 1조538억원을 기록했다. 각각 전년 대비 21.4%, 164.5% 증가한 수치다. 고부가가치 액화천연가스(LNG) 운반선과 컨테이너선 비중 확대가 실적을 견인했다는 평가가 나온다.

HD현대마린솔루션도 주력인 선박 사후관리(AM)와 디지털 솔루션 사업 호조로 매출 5132억원, 영업이익 936억원을 올렸다. 각각 전년 대비 11.3%, 12.2% 늘어난 규모다.

건설기계 사업을 영위하는 HD현대사이트솔루션은 북미·유럽 수요 회복과 광산시장 공략 강화에 힘입어 매출 2조526억원과 영업이익 1432억원을 기록했다. 각각 15.8%, 96.7% 증가했다. 회사는 "원가 경쟁력 강화와 고수익 제품 포트폴리오 확대를 통해 수익성 극대화를 이어갈 것"이라고 밝혔다.

HD현대오일뱅크는 정제마진 개선으로 분기 흑자 전환에 성공했다. 매출 7조3285억원, 영업이익 1912억원으로, 글로벌 석유화학 경기 둔화에도 정유사업 실적이 개선됐다. HD현대오일뱅크는 공장 가동 안정화와 고부가 제품 비중 확대를 통해 실적 개선세를 지속하겠다는 방침이다.

HD현대일렉트릭은 북미·유럽을 중심으로 변압기 수요가 증가하면서 매출 9954억원, 영업이익 2471억 원을 기록했다. 영업이익률은 24.8%로, 지난해 4분기 이후 상승세를 이어갔다.





HD현대 관계자는 "조선·전력기기 부문 호조 속에서 정유와 건설기계가 턴어라운드하며 실적 개선에 힘을 보탰다"며 "친환경 기술 개발과 생산 효율 극대화를 통해 안정적인 성장을 이어갈 것"이라고 말했다.





