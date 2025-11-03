추석 연휴에 현대차 10月 판매 7%↓·기아도 소폭 감소

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

영업일 감소로 판매실적 감소

"친환경 하이브리드 라인 강화"

현대자동차·기아 지난달 글로벌 판매량이 추석 연휴 영향으로 소폭 감소했다.

현대차는 지난달 35만1735대를 판매해 전년 동월 대비 6.9% 감소했다고 3일 밝혔다. 국내 5만3822대, 해외 29만7931대를 기록, 각각 17.1%, 4.8% 줄었다.

국내 시장에서 세단은 그랜저 5074대, 쏘나타 4603대, 아반떼 6014대 등 총 1만6058대를 팔았다. RV는 팰리세이드 3829대, 싼타페 4861대, 투싼 3909대, 코나 2951대, 캐스퍼 1482대 등 총 2만10대가 판매됐다.

포터는 3979대, 스타리아는 2420대 판매를 기록했으며, 중대형 버스와 트럭은 총 2096대 판매됐다. 럭셔리 브랜드 제네시스는 G80 2991대, GV80 2850대, GV70 2512대 등 총 9060대가 팔렸다.

현대차 관계자는 "지난달은 추석 연휴로 인한 영업일 감소로 판매실적이 감소했다"며 "친환경차 판매 비중을 확대하고 하이브리드 라인업 강화 등 최적의 판매 전략을 통해 판매 확대를 이어나갈 계획"이라고 밝혔다.

기아는 지난달 국내 4만1대, 해외 22만3014대 등 26만3904대를 판매했다. 전년 동기 대비 0.5% 감소한 수치다. 지난해 같은 기간 대비 국내는 13.1% 감소했으나, 해외는 2.1% 증가했다.

스포티지가 4만7341대로 가장 많이 판매됐으며, 셀토스가 2만5406대, 쏘렌토가 2만1824대로 뒤를 이었다.

국내에서 가장 많이 팔린 차량은 쏘렌토로 6788대를 기록했다. 승용은 레이 3382대, K5 3045대, K8 2129대 등 총 1만1319대가 판매됐다.

RV는 카니발 4515대, 스포티지 4055대, 셀토스 3365대, EV3 1423대 등 총 2만3926대가 판매됐다. 상용은 봉고Ⅲ가 2847대 팔리며 총 4756대가 팔렸다.

해외에서는 스포티지가 4만3286대로 최다 판매 모델이 됐고, 셀토스가 2만2041대, 쏘렌토가 2만1162대로 뒤를 이었다. 특수 차량은 국내 343대, 해외 546대 등 총 889대를 판매했다.





기아 관계자는 "추석 연휴로 인한 영업일 감소로 국내 시장 판매가 줄었지만 해외 시장은 판매 성장세를 지속하고 있다"며 "SUV 하이브리드 모델과 전용 전기차 라인업 등 친환경차를 앞세워 판매 모멘텀을 이어 나갈 것"이라고 밝혔다.





