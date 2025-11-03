현대로템 3분기 '최대 실적' 영업익 2777억원…전년比 102%↑

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

현대차그룹의 철도·방산·플랜트 계열사인 현대로템이 올해 3분기 해외 수주 증가에 힘입어 분기 기준 최대 실적을 기록했다. 현대로템은 연결 기준 올해 3분기 영업이익이 2777억원으로 전년 동기보다 102.1% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 3일 공시했다.

매출은 1조6196억원으로 지난해 동기 대비 48.1% 증가했다. 순이익은 1984억원으로 91.2% 늘었다. 매출, 영업이익, 순이익 모두 분기 기준 최대다.

현대로템 측은 "수출 물량 생산 증대에 따른 매출 및 이익 개선이 최대 실적으로 이어졌다"고 설명했다. 이에 따라 올해 3분기 기준 수주 잔고는 29조6088억원으로 30조원에 육박했다. 이는 지난 2분기 대비 36.8%(7조9720억원) 증가한 수치다.

특히 지난 8월 폴란드 군비청과의 K2 전차 2차 수출 계약(65억달러) 체결로 방산 부문 수주 잔고는 10조원을 돌파했다.





현대로템은 올해 3분기 차입금은 619억원, 현금성 자산은 6735억원을 기록해 '무차입 경영' 기조를 유지했다. 부채비율은 128%를 달성했다.





심성아 기자 heart@asiae.co.kr

