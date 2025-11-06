본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

고환율 직격타…외식·쇼핑 끊어야 외국서 버틴다

이은서기자

입력2025.11.06 12:58

시계아이콘01분 26초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

저렴한 단기렌트로 숙박해결
15분 택시 대신 2시간 버스
허리띠 졸라매는 유학생들
한국 거주 기러기 아빠 부담

독일에서 인턴 생활 중인 나수연씨(29)는 올해 이사만 세 번째다. 최근 나씨는 한국인과의 츠비셴미테(Zwischenmieter·기존 세입자가 단기간 임시 임차인을 구해 계약하는 것)로 한 달에 600유로짜리 방을 구했다. 오스트리아로 3개월 동안 출장을 간 다른 한국인의 방이다. 나씨는 "환율이 처음 올 때만 해도 1590원 정도였는데, 지금은 1650원을 넘어 생활비가 갈수록 부담된다"며 "이사 다니긴 힘들지만, 중개수수료 없이 보증금만 내고 가구가 마련된 방에 들어갈 수 있어 초기부담금이 줄어든다"고 말했다.


고환율 직격타…외식·쇼핑 끊어야 외국서 버틴다 독일-한인 커뮤니티에 올라온 단기임대 관련 문의글. 캡처
AD


최근 원화 가치가 떨어짐에 따라 해외에 거주하는 한국인들이 허리띠를 졸라매고 있다. 원·달러 환율은 5일 장중 1450원까지 오르며 7개월 만에 최고치를 경신했고, 원·유로 환율 또한 1662원대로 장기적으로 상승세를 보이고 있다. 달러 인덱스도 최근 100을 넘어서 지난 8월 이후 최고치를 기록하고 있다.


떨어질 줄 모르는 환율에 시름이 깊어진 유학생들은 각자 자구책을 찾기 시작했다. 가장 대표적인 것이 거주비 부담을 줄일 수 있는 한국인 간 단기렌트 계약이다. 주로 기존 세입자로 지내는 현지 한국인이 해외 출장, 한국 방문 등으로 집을 비울 일이 생기면, 단기 투숙을 찾는 유학생·직장인에게 방을 빌려주는 형태다. 영어로는 서블렛(Sublet), 독일어로는 츠비셴미테로 불린다. 기존 임대인 입장에서 방이 비는 동안 월세 부담을 메꾸고, 임차인 입장에서는 호텔 등 숙박시설보다 저렴한 가격에 거주할 수 있어서다.


생활비를 줄이기 위해 식사를 건너뛰거나 택시 탈 사람을 구해 같이 타는 이들도 있다. 미국 워싱턴D.C.의 한 대학교에서 3개월째 교환학생 중인 강은성씨(23)는 하루 커피 두 잔은 사치고, 대중교통에서 시간을 버리기 일쑤다. 강씨는 "버스 배차 간격이 큰 미국은 택시 탈 일이 많은데, 15분 택시 타기도 부담돼서 인원을 구해 타거나 2시간 버스를 탄 적도 있다"면서 "새 옷을 사는 대신 빈티지 숍을 이용하고, 세탁기도 친구와 함께 돌려 비용을 나눈다"고 말했다. 스페인 바르셀로나에서 유학 중인 성수연씨(24)는 "외식과 쇼핑을 모르는 사람이 돼가는 기분"이라며 "환율이 오르니 월세도 처음 계약할 때와 앞자리가 달라져 눈물을 머금고 내는 수준"이라고 토로했다.


유학차 캐나다로 가족을 보낸 기러기 아빠 이건학씨(55)도 나날이 부담이 커지고 있다. 이씨는 "200만원 보내던 월세에 20만~30만원을 더 보내고 있다"며 "여기에 생활비도 100만원씩 더 보내니 확실히 부담이 된다"고 했다. 그는 이어 "고등학생·대학생인 아들·딸 학비도 오르는 추세라 현지에서도 최소 생계유지만으로 생활하고, 음식은 집에서 해 먹고 있다고 한다"며 "지금까지 왔는데 끝까지 간다는 마음이라 절약만이 답"이라고 덧붙였다.


지금 뜨는 뉴스

AD

김정식 연세대 경제학부 명예교수는 "환율이 올라가면 수출이 늘어나는 반면 구매력은 떨어져 일반 국민들의 생활이 어려워진다"며 "한국에서 돈을 가져가거나 부모가 보낸 돈으로 생활하는 사람들이 어려움을 겪게 된다"고 설명했다. 김 교수는 이어 "유동성 장세로 주가가 일시적으로 오르고 있지만, 국내 경제가 안 좋기 때문에 해외투자를 하려는 이들이 많아져 환율이 오르는 측면이 있다"고 덧붙였다.




이은서 기자 libro@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
생산적금융 대전환
  • 25.11.0306:05
    ⑦"기업 부실 대출 문제…조기경보시스템으로 대응"
    ⑦"기업 부실 대출 문제…조기경보시스템으로 대응"

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.3106:05
    ⑥임수강 "文정부서 실패한 금융개혁, 성공하려면…부동산대출 더 조여야"
    ⑥임수강 "文정부서 실패한 금융개혁, 성공하려면…부동산대출 더 조여야"

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.3006:05
    ⑤"은행들, 손쉬운 부동산대출에서 투자로 체질 바꿔야"
    ⑤"은행들, 손쉬운 부동산대출에서 투자로 체질 바꿔야"

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.2906:05
    ④한계 극복 열쇠는 ‘신용평가 모델’…금산분리 규제 완화도 절실
    ④한계 극복 열쇠는 ‘신용평가 모델’…금산분리 규제 완화도 절실

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.2806:05
    ③이재명 정부 출범 이후 중기 대출 4배↑… 대규모 자본 투입·전담부서 신설
    ③이재명 정부 출범 이후 중기 대출 4배↑… 대규모 자본 투입·전담부서 신설

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.09.1708:44
    광주광역시장…강기정에 민형배 거센 도전, 문인 이병훈 각축[2026 지방선거]⑧
    광주광역시장…강기정에 민형배 거센 도전, 문인 이병훈 각축[2026 지방선거]⑧

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

  • 25.09.1509:36
    양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"
    양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"

    ■ 방송 : '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 양향자 국민의힘 최고위원(9월 12일 오전 9시) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼입니다. 반도체 전문가죠? 양향자 국민의힘 최고위원 모시고 경제 문제, 국민의힘 여러 가지 변화에 대한 생각, 또 여권에 대한 진단까지 들어보겠습니다. 양 위원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 양향자 : 네. 불

  • 25.09.1408:30
    프랑스 내각 9개월만에 또 붕괴…5200조 부채 못 막나
    프랑스 내각 9개월만에 또 붕괴…5200조 부채 못 막나

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 프랑스 내각이 9개월만에 다시 붕괴하면서 정정불안이 심화되고 있다. 프랑스는 지난 20개월 동안 무려 5번이나 내각이 교체되는 기록을 세웠다. 이번 내각 붕괴의 직접적인 원인은 긴축 예산안에 대한 의회의 강력한 반발이다. 프랑스 정부가 재정 건전성 확보를 위해 복지 예산 삭감을 포함한 긴축 정책을 추

  • 25.09.1308:30
    수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'
    수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수 PD■ 출연 : 이현우 기자 지난달까지 중국 정치권을 뜨겁게 달궜던 시진핑 국가주석 실각설이 지난 3일 열린 항일전쟁 승리 기념 열병식을 계기로 다소 수그러드는 모양새다. 하지만 실각설의 핵심 인물인 장유샤 중국 군사위 부주석이 여전히 건재한 모습을 보이면서 권력 투쟁이 완전히 종료된 것이 아니라는 해석이 제기되고 있다. 10월

  • 25.09.0907:45
    경남도지사…박완수에 조해진 도전장, 김경수 출마할까[2026 지방선거]⑦
    경남도지사…박완수에 조해진 도전장, 김경수 출마할까[2026 지방선거]⑦

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월 3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

이시각 랭킹 뉴스

14:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기