성시경, 10년 매니저에 금전 피해…소속사 "피해 범위 확인 중"

공연, 행사 등 실무 맡아…현재 퇴사

가수 성시경. 연합뉴스

가수 성시경이 오랜 시간 함께한 매니저에게 금전적 피해를 본 것으로 알려졌다.

소속사 에스케이재원은 3일 "성시경 전 매니저는 재직 중 업무 수행 과정에서 회사의 신뢰를 저버리는 행위를 한 것으로 확인됐다"며 "내부 조사 결과 사안의 심각성을 인지했고, 정확한 피해 범위를 확인 중"이라고 밝혔다. 이어 "현재 해당 직원은 퇴사한 상태"라며 "관리·감독 책임을 통감하며 동일한 사례가 재발하지 않도록 내부 관리 시스템을 재정비 중"이라고 전했다.

앞서 한 매체는 성시경과 10년 넘게 호흡을 맞춘 매니저 A씨가 업무상 문제를 일으켜 성시경과 관련 외주업체, 관계자들에게 금전적 피해를 발생시켰다고 보도했다. 정확한 피해액은 공개되지 않았으나, 피해 규모가 작지 않은 것으로 전해졌다.

A씨는 성시경이 전 소속사에서 독립해 설립한 에스케이재원으로 함께 이적한 인물로, 공연·방송·광고·행사 등 성시경의 주요 활동을 실무적으로 담당해왔다. 그러나 최근 내부 감사 과정에서 문제가 드러나면서 퇴사 처리된 것으로 알려졌다.





성시경은 2000년 데뷔 이후 '넌 감동이었어', '두 사람', '좋을 텐데' 등 다수의 히트곡을 발표하며 사랑받았다. 현재는 215만 구독자를 보유한 유튜브 채널을 운영하며 방송과 공연 활동을 이어가고 있다.





