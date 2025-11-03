기정원, 네덜란드 TNO와 손잡고 글로벌 R&D 협력 강화

유럽 대표 응용연구기관과 업무협약
"中企 기술혁신 및 해외진출 지원"
중소기업기술정보진흥원은 3일 세종 본원에서 유럽 3대 응용기술연구소인 네덜란드 응용과학연구기구(TNO)와 글로벌 공동 기술협력 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.
TNO는 1932년에 설립된 유럽 대표 응용연구기관으로 에너지 전환·디지털 혁신·스마트 모빌리티 등 주요 산업 분야의 연구개발을 선도하고 있다. 또 정부·산업계, 학계를 연결하는 혁신 허브로서 기술 실용화와 산업 경쟁력 제고에 기여하고 있다.
이번 협약은 올해부터 중소벤처기업부가 진행 중인 '글로벌협력형 R&D(연구개발) 사업'을 통해 국내 중소벤처기업의 글로벌 개방형 혁신을 촉진하고 기술애로를 해소하기 위해 추진됐다.
기정원은 이번 협약을 계기로 국내 중소벤처기업과 TNO 간 공동 기술개발 수행, 기술·인력 교류, 세미나 개최, B2B(기업 간 거래) 기술매칭 상담회 등 다각적 협력 프로그램을 추진할 계획이다.
김영신 기정원장은 "앞으로도 중소벤처기업의 글로벌 기술협력 기반을 강화하고 세계시장 진출을 적극적으로 지원하겠다"고 말했다.
