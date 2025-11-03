목포시, 소상공인·중소기업 공유재산 임대료 50% 감면

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경영 부담 완화 올해 부과분 인하

내달 12일까지 신청 접수

전남 목포시가 경기 침체로 어려움을 겪는 소상공인과 중소기업의 경영 부담을 덜기 위해 시 소유 공유재산 임대료를 50% 감면한다.

시는 지난 9월 개정된 공유재산 및 물품관리법 시행령과 행정안전부 고시에 따라 올해 1월부터 12월까지 부과된 임대료(사용료·대부료)에 대해 감면 신청을 받고 있다고 3일 밝혔다.

신청 기간은 내달 12일까지이며, 감면 대상은 소상공인기본법 및 중소기업기본법 제2조에 따른 소상공인과 중소기업 중 시 공유재산을 직접 사용 중인 임차인이다. 다만 도로·공원·하천 등 타 법률에 따른 점·사용료 납부자와 유흥·사행성 업종은 지원 대상에서 제외된다.

신청은 각 공유재산 임대 주관 부서에 신청서, 중소기업(소상공인)확인서, 통장 사본 등 서류를 지참해 방문 또는 우편으로 제출하면 된다. 중소기업(소상공인)확인서는 중소기업현황정보시스템에서 발급받을 수 있다.





시 관계자는 "이번 임대료 감면은 경기 침체로 경영에 어려움을 겪는 소상공인과 중소기업을 지원하기 위한 것"이라며 "신청 대상자는 반드시 기간 내 신청해 혜택을 받을 수 있도록 적극 안내할 계획"이라고 밝혔다.





