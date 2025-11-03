'40주년' 맞은 교원그룹…장평순 회장 "시너지가 가장 큰 경쟁력"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

1985년 출판사로 시작…사업 분야 확대

"어려운 시기지만 혁신 서비스로 성장하자"

교원그룹이 3일 창립 40주년을 맞아 서울 종로구 교원 챌린지홀에서 기념식을 열고 미래 50년을 향한 새로운 도약을 다짐했다.

장평순 회장은 기념사를 통해 "아주 작은 출판사로 시작해 지금은 국내 대표 교육기업인 동시에 요람에서 무덤까지 전 인생에 걸친 생활을 케어할 수 있는 다양한 사업으로 확대하고 있다"며 "유례없는 성장과 결실을 맺게 된 것은 교원가족 여러분의 열정과 헌신 덕분"이라고 말했다.

장평순 교원그룹 회장이 서울 종로구 교원 챌린지홀에서 진행된 창립 40주년 기념식에서 축사를 하고 있다. 교원그룹

교원그룹은 1985년 작은 출판사로 출발해 현재는 교육·렌털·상조·여행·헬스케어·펫 등 다양한 분야를 다루는 '토털 케어 플랫폼 기업'으로 성장했다. 요람에서 무덤까지 전 생애에 걸친 생활 케어 서비스를 제공하며 고객의 삶 전반을 책임지고 있다.

교원그룹은 교육과 생활문화 부문의 주요 사업과의 시너지를 강화하고 고객 중심의 통합형 서비스 모델을 구축해 미래 경쟁력을 높인다는 방침이다.





장 회장은 "시너지 전략은 교원그룹만이 할 수 있는 차별적 경쟁력"이라며 "사업 간 시너지를 바탕으로 더욱 다양하고 혁신적인 상품과 서비스를 개발해 어려운 시기에도 획기적인 성장을 이루자"고 당부했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

