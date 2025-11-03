최민호 "행정수도 세종, 시대정신 선점·실천해 나가야"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

직원소통의 날서 내년도 사업 준비 철저 당부

이달 직원소통의날 행사에서 최민호 세종시장이 발언하고 있다. /사진= 운영지원과 제공

최민호 세종시장이 "역사적 부침 속에서 한 국가의 흥망성쇠를 가르는 기준은 지도자의 시대정신에 있다"고 강조하면서 이를 구현하기 위한 공직자의 책임감 있는 자세를 당부했다.

최 시장은 3일 열린 11월 직원 소통의 날 행사에서 "예측 불가능한 인공지능(AI) 시대에 꼭 필요한 것은 지도자의 올바른 시대정신과 공직자의 책임감"이라고 역설했다.

그는 "한 국가의 흥망성쇠는 지도자가 그 시대에 맞는 시대정신을 갖고 있었는지에 따라 좌우돼 왔다"면서 "지도자가 구상한 시대정신을 현실적으로 구현하는 사람은 바로 공무원"이라고 부연했다.

농경사회에서 산업사회로 넘어가는 역사의 길목에서 중국과 인도와 같은 농경시대 강대국이 영국, 일본 등 산업사회 신흥 강국에 무너진 것은 그 나라 지도자의 시대정신에 있었다고 본 것이다.

최 시장은 "새 시대에 필요한 정신과 방향을 미리 갖추지 않으면 순식간에 도태될 수 있다"며 "행정수도 세종이 시대정신을 먼저 선점하고 실천함으로써 대한민국 발전을 이끌고 나가야 한다"고 강조했다.

그러면서 최 시장은 국가 지도자의 올바른 시대정신이 현실로 구현해 내기 위해서는 공직자의 책임감이 반드시 동반돼야 한다면서 내년도 예산 수립과 사업 준비에 최선을 다해 달라고 당부했다.





그는 "올해 유난히 다사다난했지만, 직원 여러분이 책임 있게 일하는 크고 거센 물결에 함께하고 있다는 사실에 안심이 된다"며 "두 달 남은 올해도 마지막까지 시민을 위해 시대정신을 가지고 책임감 있게 나아가자"고 말했다.





충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr



