중견기업계 “신속한 AI 전환 통해 산업 경쟁력 확보해야”

김정관 산업통상부 장관 초청 중견기업 CEO 오찬 강연회

전격적인 한미 관세 협상 타결의 모멘텀을 경제 재도약의 계기로 전환하기 위해서는 산업 전반의 신속한 AI 전환(AX)을 통해 산업 경쟁력 확보에 박차를 가해야 한다는 중견기업계 의견이 나왔다.

최진식 한국중견기업연합회 회장은 3일 그랜드하얏트서울에서 중견련이 주최한 '김정관 산업통상부 장관 초청 제190회 중견기업 CEO 오찬 강연회'에서 이같이 밝혔다. 최 회장은 "한미 관세 협상 타결 이후, 새롭게 재편될 글로벌 경제 환경 아래 한국 경제의 위기 대응 능력을 강화하려면 적극적인 AX를 통한 혁신 역량 강화, 데이터 기반 스마트 제조 생태계 조성 등 산업 AI 대전환을 서둘러야 한다"라고 강조했다.

'김정관 산업통상부 장관 초청 제190회 중견기업 CEO 오찬 강연회'에서 최진식 한국중견기업연합회 회장(앞줄 왼쪽에서 여덟 번째), 김정관 산업통상부 장관(앞줄 왼쪽에서 아홉 번째)과 중견기업인이 기념 촬영을 하고 있다. 중견련

최 회장은 이어 "지난했던 관세 협상을 성공적으로 타결한 트럼프 대통령과의 정상회담은 물론 중국과의 균형 잡힌 소통을 복원한 시진핑 주석과의 대화에서 보듯, 외교 슈퍼 위크였던 APEC 현장에서 여실히 확인된 정부의 '실용주의' 정책 방향을 전방위적으로 확산해야 한다"라면서, "AI 발전의 핵심인 개방형 생태계를 조성하고, 인프라와 하드웨어, 소프트웨어 분야는 물론, 전향적인 규제 완화를 통해 유관 산업 전반의 활력을 제고하는 새로운 '실용적' AI 정책 혁신을 위해 각계의 지혜를 모아야 할 때"라고 했다.





김정관 산업통상부 장관은 '새로운 대항해 시대' 주제 강연을 통해 "15세기 나침반 등장 이후 세계의 부와 권력 지도를 뒤바꾼 '대항해 시대'가 열린 것처럼, 글로벌 시장의 선도적 위상을 확보하기 위해서는 오늘의 방향타인 AI에 대한 깊은 이해를 바탕으로 변화한 시대의 신항로 개척에 적극 나서야 한다"라면서, "산업 경쟁력 강화의 핵심으로서 AX를 통한 중견기업의 역량 제고와 신성장 동력 확보를 실효적으로 뒷받침할 수 있도록 적극 지원할 것"이라고 했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr

