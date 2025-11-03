대구도시개발공사, '적극행정·시정혁신 경진대회'서 장려상 수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대구도시개발공사(사장 정명섭)는 '2025년 하반기 대구시 적극행정시정혁신 우수사례 경진대회'에서 시정혁신 분야 장려상을 수상했다고 3일 밝혔다.

이번 경진대회는 대구시가 주최하고 시 본청, 9개 구군, 공사공단 및 출자출연기관이 참여한 가운데, 시민이 체감할 수 있는 적극행정 및 시정혁신 우수사례를 발굴공유하기 위해 마련된 자리이다.

대구도시개발공사는 시정혁신 분야에서 지방공기업 최초로 다세대다가구 주택의 유휴공간을 활용한 '공유햇빛발전소' 구축 사례를 발표해 높은 평가를 받았다. 공사는 매입임대주택 옥상 유휴공간에 시민 햇빛발전협동조합의 재원으로 태양광 발전소를 설치, 탄소중립 실천과 에너지 전환에 기여하고 있다. 또한 발전 수익의 일부를 임대주택 입주민의 주거비 절감에 활용함으로써 취약계층 복지 향상에도 앞장서고 있다.

이런 혁신 사례는 지역사회 이익공유를 통한 에너지 전환의 모범 모델로 인정받았으며, 대구형 탄소중립 모델로 확산 가능성이 높게 평가되면서 장려상 수상으로 이어졌다.





정명섭 대구도시개발공사 사장은 "이번 수상은 대구도시개발공사 전 직원이 시민 중심의 혁신과 적극행정을 위해 노력해 온 결과"라며, "앞으로도 시민이 실질적으로 체감할 수 있는 공공서비스 혁신과 사회적 가치 실현에 최선을 다하겠다"라고 밝혔다.





