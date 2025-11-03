본문 바로가기
김동연 "경기도, 더 큰 평화 만드는 '플레이메이커' 역할 다할 것"

이종구기자

입력2025.11.03 14:18

경기도, '2025 DMZ OPEN 에코피스포럼' 개막
김동연 지사, 샌델·최재천과 '미래 세대 정의' 공감
DMZ 비전 확장…"청년 정의감은 밝은 미래" 역설
세계적 정치철학자 마이클 샌델, 최재천 교수와 대담
청년 세대 긍정적 인식 공유…미래 세대 중요성 강조

김동연 경기도지사와 마이클 샌델 미국 하버드대 교수가 한국의 청년 세대가 가진 정의감에 주목하며 미래를 위해 독려하고 성장할 수 있는 여건을 만들어야 한다는 데 뜻을 같이했다.

김동연 "경기도, 더 큰 평화 만드는 '플레이메이커' 역할 다할 것" 김동연 경기도지사가 3일 소노캄 고양 그랜드볼룸에서 '2025 DMZ OPEN 에코피스포럼' 개회식에 참석해 인사말을 하고 있다. 이종구 기자
경기도는 3일 소노캄 고양 그랜드볼룸에서 '2025 DMZ OPEN 에코피스포럼' 개회식을 개최했다. 이번 포럼은 '더 큰 평화-DMZ에서 시작하는 미래 길 찾기'를 주제로, DMZ의 생태·평화 가치를 기반으로 지속가능한 미래의 방향을 모색하기 위해 마련됐다.


김동연 지사는 개회사를 통해 "오늘 우리는 DMZ가 회복한 평화의 가치를 인간의 세계로 이어가기 위해 이 자리에 모였다. 생태와 평화, 상생과 공존의 가치를 깊이 새기며 양적인 성장이 아니라 지속가능한 질 높은 성장을 이루어내는 것이 우리가 미래 세대에 남길 수 있는 최대의 유산"이라며 "이제 더 큰 평화를 실현해야 한다. 인간과 자연, 세대와 세대가 조화를 이루며 지속가능한 세계로 나아가야 한다. 평화와 생태, 기술과 인문이 만나 지구를 지키고 인류의 미래를 양속하고 지속시킬 수 있다는 희망이 필요하다"고 말했다.


김 지사는 DMZ 평화콘서트, DMZ 걷기대회, DMZ OPEN 에코피스포럼 등 DMZ를 평화의 기원지로 바꾸기 위한 경기도의 노력을 소개하며 "경기도는 더 큰 평화를 만드는 플레이메이커로서 역할을 다하겠다. DMZ와 접경지를 품은 경기북부를 생태와 평화가 경제가 되고 미래가 되는 공간으로 만들어나가겠다"고 강조했다.


개회식에는 김 지사를 비롯해 마이클 샌델 하버드대 교수, 생태학자 최재천 교수, 도의원, 공공기관장, 청년 등 200여 명이 참석했다.


기조 세션은 세계적 정치철학자 마이클 샌델 교수의 강연으로 시작됐다. 샌델 교수는 '세대 간 정의와 공동선의 관점에서 본 평화'를 주제로, 기후·생태 위기 시대에 공동선의 회복과 세대 간 책임의 윤리를 강조했다. 그는 하버드대 강의 형식으로 청년 청중과 자유롭게 질의응답을 주고받으며 "정의로운 사회는 각 세대가 서로에게 책임을 지는 사회이며, 평화는 이러한 세대 간 정의의 연장선에 있다"고 말했다.

김동연 "경기도, 더 큰 평화 만드는 '플레이메이커' 역할 다할 것" 김동연 경기도지사(가운데)가 3일 소노캄 고양 그랜드볼룸에서 '2025 DMZ OPEN 에코피스포럼' 개회식에 참석해 마이클 샌델 하버드대 교수(오른쪽)과 기념촬영을 하고 있다. 이종구 기자


이어진 기조 대담에서는 김동연 지사, 마이클 샌델 교수, 최재천 교수가 함께 '평화·정의·생태·세대의 관점에서 본 DMZ의 미래'를 주제로 자유토론을 펼쳤다. 최재천 교수의 사회로 진행된 대담에서 김동연 지사는 "평화와 생태가 궁극적으로는 지속 가능한 성장을 만들 수 있는 가장 커다란 원천 중 하나가 될 거라고 믿는다"고 역설했다.


특히 대담에서 세 사람은 청년 세대에 대한 긍정적 인식을 공유하며 미래 세대의 중요성을 강조했다.


최재천 교수는 "우리 사회가 요즘 젊은 세대를 'MZ'라 부르면서 이기적이라고 못마땅해하지만 관찰해보면 가장 정의감에 불타는 세대인 것 같다"고 말했다.


마이클 샌델 교수 역시 "청년들이 새로운 생태 윤리를 구축하는 데 있어 희망의 씨앗이 될 수 있다고 생각한다. 이것은 그냥 가르친다고 되는 게 아니라 계속 자극하고 독려하고 고민을 하게 해줌으로써 가능해질 것"이라고 강조했다.


김동연 지사는 "지난해 12월 대한민국이 불법계엄에 당면했을 때도 젊은 세대들은 즐겁게 축제하듯이 나서며 계엄을 종식시켰다. 환경 문제나 DMZ 문제, 정의 문제도 해야 할 일이라는 단계를 넘어 즐거운 마음으로 기쁘게 하는 단계가 젊은 세대로 인해 만들어질 거라고 생각한다"며 "이를 조금이라도 빨리하게끔 여건을 만들어주는 것이 정치인들의 역할이 아닌가 싶고 그런 면에서 우리 대한민국의 미래는 밝다고 본다"고 말했다.

김동연 "경기도, 더 큰 평화 만드는 '플레이메이커' 역할 다할 것" 김동연 경기도지사(오른쪽 세 번째)가 3일 소노캄 고양 그랜드볼룸에서 '2025 DMZ OPEN 에코피스포럼' 개회식에 참석해 마이클 샌델 하버드대 교수(오른쪽 두 번째) 등 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 이종구 기자

경기도는 이번 기조 세션을 통해, 지난 3년간 이어온 '더 큰 평화' 담론을 마무리하고 DMZ를 평화·생태·세대 정의가 만나는 미래의 공간으로 재정의했다. 이번 논의를 계기로, 경기도는 평화를 설계하고 실천하는 '열린 DMZ(OPEN DMZ)'의 비전을 지속적으로 확장해 나갈 계획이다. 에코피스 포럼은 5일까지 진행된다.


※ 마이클 샌델(Michael Sandel) : 30개국 언어로 번역된 전 세계 베스트셀러 '정의란 무엇인가'로 우리나라에도 친숙한 미국의 대표적 현대 정치철학자이자 하버드대학교 교수다. 공동체주의와 공화주의 사상을 강조하며, 자유주의적 정의론에 비판적인 시각을 지닌 학자로 잘 알려져 있다. 27세에 최연소 하버드대학교 교수가 되었고, 29세에 자유주의 이론의 대가인 존 롤스의 정의론을 비판한 '자유주의와 정의의 한계'를 발표했다. 철학적 담론을 대중에게 쉽게 전달하는 강연과 저술로 세계적 명성을 얻었다. '정의란 무엇인가', '공정하다는 착각' 등 두 저서로 2010년 이후 대한민국에 '정의', '공정' 열풍을 불러일으켰다. 이 밖에도 '돈으로 살 수 없는 것들', '완벽에 대한 반론', '정치와 도덕을 말하다' 등 다수의 베스트셀러를 저술했다.




고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
