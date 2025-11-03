HD한국조선해양, 3분기 영업이익 1조 돌파…"조선 3사 모두 흑자"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

상선·엔진·해양플랜트 전 부문 고른 성장

매출 7조5815억원…전년比 21.4% ↑

HD현대중공업-HD현대미포 합병 기대

HD현대 조선 부문 중간지주사인 HD한국조선해양이 올해 3분기 연결기준 1조538억원을 기록하며 계절적 비수기에도 실적 성장세를 보였다.

HD한국조선해양은 2025년 3분기 매출 7조5815억원과 영업이익 1조538억원을 기록했다고 3일 밝혔다. 전년 동기 대비 매출은 21.4%, 영업이익은 164.5% 증가했다. 상선·엔진·에너지 전 부문에서 고른 성장세를 보이며 분기 영업이익 1조원을 돌파했다. 3분기는 긴 휴가 기간과 태풍 등 영향으로 조업일수가 적어져 생산성이 낮아지는 경향이 큰데, 이례적으로 좋은 실적을 낸 것이다.

HD현대중공업이 매출 4조4179억원, 영업이익 5573억원으로 실적 개선을 주도했다. HD현대삼호와 HD현대미포도 각각 매출 1조9665억원·영업이익 3064억원, 매출 1조3003억원·영업이익 2008억원을 올렸다. 특히 HD현대미포는 매출이 20.7%, 영업이익이 470.5% 급증하며 중형선 중심 고선가 선박 수주 효과를 봤다.

HD현대마린엔진은 고부가 엔진 판매 확대로 매출 1091억원, 영업이익 203억원을 기록했다. 전년 동기 대비 각각 35%, 130.7% 증가한 수치다. HD현대에너지솔루션은 장마로 국내 모듈 판매가 줄었으나 미국향 수출과 신제품 확대로 매출 1210억원, 영업이익 147억원을 냈다.

사업 부문별로 보면 조선 부문이 매출 6조1985억원, 영업이익 8658억원으로 각각 16.5%, 128.9% 증가했다. 엔진기계 부문은 이중연료 엔진 수요 확대로 매출은 31% 오른 8236억원, 영업이익은 137.5% 오른 2432억원을 기록했다. 해양플랜트 부문은 매출 2804억원으로 확대됐지만 일회성 비용 발생으로 적자 전환했다.





HD한국조선해양 관계자는 "친환경·고부가가치 선박 매출이 본격 반영되며 수익성이 한층 개선될 것"이라며 "HD현대중공업-HD현대미포 합병으로 시장 확대와 초격차 기술 확보를 이뤄내 조선 시장을 선도할 것"이라고 말했다.





