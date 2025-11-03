中 10월 민간 제조업 PMI 0.6포인트↓…확장세 둔화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

50.6 기록…로이터·블룸버그 전망 밑돌아

지난달 중국 제조업 활동 확장세가 둔화한 것으로 나타났다고 블룸버그 통신이 3일 보도했다.

중국 민간 조사기관 루이팅거우(瑞霆狗·RatingDog)와 스탠더드앤드푸어스글로벌(S&P글로벌)이 이날 발표한 중국의 10월 제조업 구매관리자지수(PMI)는 50.6으로 전달(51.2) 대비 0.6포인트 하락했다.

중국 산시성 바오지시 한 공장의 과일 분류 공정. 신화연합뉴스

확장 국면을 이어가고 있으나 로이터가 집계한 이코노미스트 전망치 중간값 50.9, 블룸버그가 조사한 전망치 평균 50.7을 모두 밑돌았다.

PMI는 기업 구매 담당자 대상 조사를 바탕으로 작성돼 관련 분야의 경기 동향을 보여주는 지표다. 50보다 높으면 경기 확장, 낮으면 경기 위축 국면을 뜻한다.

루이팅거우 지수는 중국 금융정보 제공업체 차이신이 S&P글로벌과 발표하던 것으로 국가통계국이 발표하는 PMI보다 민간·수출지향 기업과 중소기업의 경기 동향을 비교적 더 잘 반영하는 것으로 평가된다.

앞서 지난달 31일 중국 국가통계국이 발표한 10월 구매관리자지수(PMI)는 전달(49.8)보다 0.8포인트 하락한 49.0으로 집계됐다. 지난 4월 이후 7개월 연속으로 위축 국면을 이어가고 있다. 이는 9년여 만에 최장기간 위축 국면이다.

이번 조사는 도널드 트럼프 미국 대통령이 중국에 100% 추가 관세를 부과하겠다고 예고한 시점에 실시된 것이다. 이후 미·중 정상회담이 열렸고 미국은 펜타닐 대중 관세를 10%포인트 인하하겠다고 밝혔다.





셰둥밍 OCBC 은행 아시아 거시경제 연구 책임자는 "미·중 무역 휴전 연장과 수출 주문 회복 기대에 힘입어 향후 몇 달간 제조업 PMI가 기업 신뢰 회복과 함께 완만히 반등할 가능성이 있다"고 말했다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr

