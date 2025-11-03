구리시, 일자리박람회 성료…26개 기업 600여명 참여

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

구리시, '2025년 일자리박람회' 성황리 마무리

현장 채용·AI 특강…실질적 취업 기회 제공

경기 구리시(시장 백경현)는 지난 10월 31일 구리시체육관(구리시 체육관로 131) 에서 열린 '2025년 구리시 일자리박람회'가 시민들의 높은 관심 속에 성황리에 마무리됐다고 3일 밝혔다.

백경현 구리시장이 지난 10월 31일 구리시체육관(구리시 체육관로 131) 에서 열린 '2025년 구리시 일자리박람회'에 방문해 현장상황을 살펴보고 있다. 구리시 제공

이번 박람회는 채용관, 창업관, 취업 특강, 일자리 사업 홍보관 등 일자리 관련 다양한 프로그램을 한자리에 모아 운영됐다. 행사에는 26개 기업과 600여 명의 구직자가 참여해 활발한 채용 상담이 이루어졌다.

특히 채용관에서는 사무·서비스·생산직 등 다양한 분야의 현장 면접이 이루어졌으며, 일부 기업은 행사 당일 즉시 합격자를 발표하는 등 실질적인 채용 성과도 나타났다.

또한, 구직자의 취업 역량 강화를 위해 마련된 취업 특강('ChatGPT 활용 취업전략'), 자기소개서 컨설팅, 이력서 사진 촬영 부스 등이 큰 호응을 얻었다.

백경현 구리시장이 지난 10월 31일 구리시체육관(구리시 체육관로 131) 에서 열린 '2025년 구리시 일자리박람회'에서 인사말을 하고 있다. 구리시 제공

취업 특강에 참여한 한 중장년 구직자는 "인공지능(AI)은 젊은 세대의 전유물이라 생각했는데, 강의를 통해 ChatGPT를 충분히 활용할 수 있다는 자신감이 생겼다"며 "다시 도전할 용기를 얻었다"라고 소감을 전했다.





백경현 구리시장은 "이번 일자리박람회를 통해 많은 시민이 실질적인 취업 기회를 얻고 현장 채용으로 이어진 만큼, 앞으로도 현장 중심의 일자리 정책을 강화해 지역경제에 활력을 불어넣겠다"고 밝혔다.





구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

