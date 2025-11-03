인천대로 일반도로화 2단계 사업 착공…2030년 완공

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

인천시는 3일 일반도로화 개량공사를 진행 중인 옛 경인고속도로 구간(현 인천대로)의 2단계 사업 착공식을 열었다.

인천대로 일반도로화 2단계 사업은 인천대로를 시민 소통 중심의 도로로 전환하고, 원도심을 활성화하려는 도심 재편 프로젝트다. 주안산단고가교∼서인천나들목 5.64㎞ 구간을 일반도로와 지하차도로 개량하고 중앙녹지를 함께 조성하는 방식으로 진행된다. 총사업비 8222억원을 투입해 2030년 완공을 목표로 한다.

인천대로 일반도로화 2단계 사업 구간. 인천시

인천대로 일반화 사업은 50년 넘게 인천 도심을 양분해온 옛 경인고속도로 인천 기점∼서인천IC 10.45㎞ 구간의 옹벽과 방음벽을 철거하고, 도로 중앙부에 공원·녹지와 여가 공간을 조성하는 내용이다. 시는 도시재생을 위해 2019년 이 구간을 고속도로에서 일반도로로 전환하며 '인천대로'라는 이름을 붙였다.

인천대로 일반도로화 1단계(인천 기점∼주안산단고가교) 4.81㎞ 구간은 2027년 준공을 목표로 옹벽 철거 공사를 진행 중이다.





시는 전체 사업이 마무리되면 과거 경인고속도로로 단절됐던 인천 도심의 차량 흐름이 개선되고 지역 균형 발전에 큰 도움이 될 것으로 기대했다.





