BPA, 부산항 신항 임항도로 포장보수공사 마쳐

부산항 신항 임항도로의 포장 공사가 마무리됐다.

부산항만공사(BPA, 사장 송상근)는 부산항 신항 임항도로 이용자들에게 안전한 주행환경을 제공하기 위해 시행한 2025년 부산항 신항 임항도로 포장보수 공사를 마쳤다고 3일 알렸다.

임항도로란 항만과 그 배후지역을 연결하는 도로로 이번에 신항 견마삼거리에서 웅천대교까지 구간의 포장 보수가 완료됐다.

포장 보수공사를 완료한 부산항 신항 임항도로.

BPA가 정부로부터 위탁받아 관리하는 신항 임항도로는 대형 트레일러 등 차량의 통행량이 많아 도로의 파손이 빈번하게 발생하는 구역이다. 이에 BPA는 도로 파손으로 인한 2차 피해를 방지하기 위해 상시점검을 통해 포트홀 발생 구간을 확인하고 유지보수가 필요한 부분에 대해 공사를 시행하고 있다.

또 중차량의 통행량이 많은 도로 특성을 고려해 내구성과 내유동성이 우수한 개질 아스콘을 사용해 포장수명의 연장 등 안전성을 향상했다.





부산항만공사 이상권 건설본부장은 "부산항 신항 임항도로 이용자들이 불편하지 않도록 도로 안전성을 확보하고 수시 점검 및 유지보수를 최선을 다해 실시하겠다"고 힘줬다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

