‘우리는 빛으로’…제16회 광주여성영화제 6일 개막

여성·소수자 시선 담은 56편 상영

광주극장·CGV금남로 등서 닷새간 열려

광주시는 오는 6일부터 10일까지 닷새간 광주극장·CGV 금남로·광주독립영화관에서 '제16회 광주여성영화제'를 연다.

올해 영화제는 '우리는 빛으로'를 주제로, 배제와 차별 속에서도 서로를 비추며 연대한 여성과 소수자의 이야기를 담은 국내외 영화 56편(장편 23편, 단편 33편)을 상영한다.

상영작은 광주여성영화제 누리집과 현장에서 예매할 수 있다. 관람료는 5,000원이며, 무장애 부문(배리어프리 섹션)은 무료로 상영된다.

주요 부문은 ▲신진 감독 작품을 소개하는 '귄 당선작' ▲광주 여성감독과 여성서사를 발굴하는 '메이드 인 광주' ▲인도네시아 여성감독의 '발리국제단편영화제 교류전' ▲아시아 여성·소수자 현실을 다룬 '플래시 아시아' 등이다. 5·18 성폭력 피해 증언자 모임 '열매'와 함께하는 '스페셜 토크', 영화인과 관객이 만나는 '관객과의 대화' 등 28개 토크 프로그램도 마련됐다.

시는 올해 영화제에서 '귄 당선작' 부문을 장편까지 확대하고, '메이드 인 광주' 작품을 모두 무장애 상영으로 운영하는 등 다양성과 접근성을 높였다.





이신화 콘텐츠산업과장은 "광주여성영화제가 국내외 영화 교류를 넓히고 문화도시 광주의 위상을 높이는 계기가 될 것"이라고 말했다.





