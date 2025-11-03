날라서 슛, 드론 축구 최강은?… 국립부산과학관, 제4회 전국드론축구대회 피날레

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

3부리그 10개팀 참가, '스톰' 우승

전국드론축구의 최강은 누구?

국립부산과학관이 주최하고 대한드론축구협회가 주관한 '제4회 국립부산과학관장배 전국드론축구대회'가 지난 1일 과학관 RC드론체험장에서 열렸다.

드론축구대회는 드론볼을 활용해 공중에 매달린 골대에 드론을 조종해 득점을 겨루는 경기로 정교한 조종 실력과 팀워크가 요구되는 첨단 스포츠다.

제4회 전국드론축구대회 경기 모습.

AD

올해 대회에는 3부 리그 10개팀이 출전했으며 치열한 접전 끝에 ▲대상 스톰(단장 박민준), ▲금상 영상대24(단장 엄태경), ▲은상 한국교통대B(단장 조영우), ▲동상 MK드론(단장 박병준) 팀이 상을 거머쥐었다.

수상한 팀에게 대상 200만원, 금상 100만원, 은상 2팀 각 50만원의 상금이 수여됐다.

우승팀 스톰의 박민준 단장은 "지난해 준우승의 아쉬움을 딛고 철저히 준비한 덕분에 좋은 결과를 얻을 수 있었다"며 "멋진 대회를 마련해주신 과학관과 협회에 감사드리고 앞으로 드론 문화가 더 확산되길 바란다"고 소감을 전했다.

이번 대회에 부산을 비롯해 포항, 광주, 충주, 목포, 세종 등 전국 각지에서 청소년부터 성인까지 다양한 연령대의 참가자들이 모여 열띤 경기를 펼쳤다.





AD

국립부산과학관은 경리 관람뿐만 아니라 관람객이 직접 드론볼을 조종해볼 수 있는 체험 프로그램도 함께 운영해 인기를 끌었다.

제4회 전국드론축구대회 시상식 모습.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>