'김치' 국제우편 발송 12개국으로 확대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국제우편으로 김치를 발송할 수 있는 국가가 12개국으로 확대된다.

우정사업본부(우본)는 김장철을 즈음해 해외 가족과 지인에게 김치를 보내는 국민 수요가 늘어나는 것에 대응해 국제특급(EMS)으로 김치를 발송할 수 있는 국가를 기존 9개국에서 12개국으로 확대한다고 3일 밝혔다.

우정사업본부 제공

AD

김치를 국제특급으로 발송할 수 있었던 기존 국가는 ▲미국(알래스카·하와이 제외) ▲캐나다 ▲호주 ▲일본(오키나와 제외) ▲중국 ▲홍콩 ▲대만 ▲태국 ▲싱가포르 등이다. 여기에 뉴질랜드, 말레이시아, 필리핀이 신규로 추가돼 김치 EMS 발송이 가능해졌다.

뉴질랜드 등 3개 국가는 한류 문화 확산으로 관심이 높아졌고 한국 교민사회가 활발하게 형성돼 서비스 확대에 따른 기대효과가 크다는 게 우본의 설명이다.

다만 김치를 EMS로 발송할 때는 반드시 금속 재질의 포장 용기(캔)를 사용해야 하며, 내용물은 용기에 담을 수 있는 전체 용량의 70% 이하로 채워야 한다.

이는 국제 운송 과정에서 발생할 수 있는 파손 및 누액을 예방하기 위한 조치다. 또 캔 포장 후 박스로 이중 포장해야 하며, 기온에 따라 아이스팩 또는 산소흡수제를 함께 동봉하면 김치의 신선도를 유지하는 데 도움이 된다.

우본은 비수도권 지역에서 EMS로 김치를 보낼 경우 월~목요일 접수를 권장하고 있다. 금요일 접수 분은 주말 항공 운송편 제한으로 배송이 지연될 수 있는 까닭이다.





AD

곽병진 우본 본부장 직무대리는 "EMS 김치 발송 가능 국가 확대가 K-푸드의 세계화에 기여하는 동시에 해외 동포사회에 한국의 맛과 정(情)을 전하는 가교 역할을 하길 기대한다"며 "안전 포장 기준을 준수해 김치를 보다 신속하고 안전하게 발송할 수 있길 바란다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>