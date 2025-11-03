라이나생명, '서류 ZERO 청구서비스' 브랜드 캠페인 전개

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

라이나생명보험이 디지털 기반의 자동 청구 서비스인 '서류 ZERO(제로) 청구서비스' 광고 캠페인을 공개했다고 3일 밝혔다.

서류 ZERO 청구서비스는 보험금 청구 과정에서 고객이 별도의 서류를 제출하지 않아도 자동으로 접수가 가능한 편리한 디지털 청구 서비스다.

지난 1차 캠페인 '다이나믹건강OK보험'에 이어 상품 중심에서 서비스 중심으로 브랜드 메시지를 확장한 게 특징이다.

고객이 실제 이용 경험 속에서 바로 체감할 수 있는 서비스 혁신을 통해 브랜드 슬로건인 '오직 당신에게 집중(Spotlight on YOU)'을 구체적으로 실현했다.

이번 광고는 메인 모델인 배우 주지훈과 함께하며, 영상은 유튜브, 넷플릭스 등 온라인 채널을 통해 확인할 수 있다.

지난 9월 공개된 1차 광고 영상은 공개 직후 유쾌하고 기발한 연출로 긍정적인 반응을 얻으며 현재까지 900만뷰를 기록했다.





라이나생명은 이번 캠페인 공개와 함께 자사 유튜브 채널 구독 캠페인도 함께 진행해 고객과의 소통을 확대할 예정이다.





