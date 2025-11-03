제론셀베인, '코리아더마 2025' 성료…글로벌 파트너십 강화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

제론셀베인 ‘코리아더마 2025’ 부스. 제론셀베인 제공

전문의약품 생산 기업 제론셀베인은 코엑스 마곡에서 개최된 '코리아더마 2025(KOREADERMA 2025)'에 참가해 성황리에 전시를 마쳤다고 3일 밝혔다.

대한피부과의사회가 주최하는 '코리아더마 2025'는 전 세계 60여개국에서 5000명 이상의 피부과 전문의 및 산업 관계자들이 피부 과학의 발전과 새로운 트렌드를 공유하는 아시아 최고 수준의 피부과 심포지엄 중 하나다.

제론셀베인은 이번 학회 기간 동안 전시 부스를 운영하며 폴리데옥시리보뉴클레오타이드(PDRN) 기반의 재생 솔루션 및 코스메틱 라인업을 선보였다. 이를 통해 국내외 피부과 전문의와 바이어들로부터 높은 관심과 호평을 받았다.

특히 제론셀베인의 독자적 특허 기술인 '프리즘 테크놀로지 나노 PDRN(Prism Technology Nano PDRN)'이 적용된 전문의약품 ▲셀베인주, 수출용 PN 힐러 ▲클레덴스와 '셀베인(Cellvane)' 코스메틱 라인 ▲리차지 스킨 부스터 ▲하이퍼 리커버 앰플 ▲코어 리바이탈 크림 ▲바이오 앰플 마스크 ▲PDRN 리커버 랩 ▲PDRN 데일리 선크림 ▲리셋부스터 등 다양한 제품을 한자리에서 체험할 수 있는 체험존을 마련해 의료진들의 이목을 집중시켰다.

피부 재생·항염·피부 장벽 강화 기술을 결합한 차세대 재생 솔루션은 참가자들로부터 큰 호응을 얻으며 전시 기간 동안 해외 바이어들과의 협의 및 유통 파트너십 논의가 활발히 진행됐다는 게 회사 측 설명이다.

김덕규 제론셀베인 대표는 "이번 '코리아더마 2025'는 글로벌 의료·미용 산업의 중심 무대인 만큼 제론셀베인의 기술력과 브랜드 철학을 직접 소개할 수 있어 매우 뜻깊은 자리였다"며 "PDRN 기반 재생 솔루션은 피부 손상 회복과 항염 작용을 동시에 구현하는 플랫폼으로 이번 전시를 통해 국내외 전문가들에게 우수성을 입증할 수 있었다"고 전했다.





이어 "앞으로도 과학적 근거에 기반한 바이오 코스메틱 개발을 지속하며 글로벌 뷰티·메디컬 시장에서 입지를 강화해 나갈 것"이라며 "해외 파트너십을 확대해 K-더마코스메틱 시장의 선도 브랜드로 자리매김하겠다"고 덧붙였다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

