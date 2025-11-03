은행연합회 "전국 취약계층에 4억원 상당 백미 기부"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

20년째 이어온 나눔…올해도 기부 예정



은행연합회는 연말을 맞아 대표 사회공헌활동인 '은행사랑나눔네트워크'를 통해 대한적십자사에 4억원 상당의 백미를 기부할 예정이라고 3일 밝혔다.

은행사랑나눔네트워크는 은행연합회가 2006년부터 20년째 매년 연말 꾸준히 이어오고 있는 은행권-대한적십자사 연계 사회공헌활동이다. 지난해까지 총 38만1701가구의 취약계층에 약 132억원 상당의 백미 등 기초생활물품을 전달했다.

2022년부터는 소통과 참여가 중심이 되는 기부 문화를 반영해 은행연합회의 사회공헌 플랫폼 뱅크잇(BANKiT)을 통한 온라인 펀딩 캠페인 '누구나 DiY 기부 캠페인'을 병행하고 있다.

이번 캠페인은 이날부터 다음 달 5일까지 약 한 달간 진행된다. 누구나 간단한 참여(좋아요·공유하기·댓글 작성)만으로 기부에 동참할 수 있다.

뱅크잇(BANKiT)에 마련된 온라인 모금함에서 '좋아요', '공유하기' 클릭 시 각 1만원, '댓글 작성' 시 2만원이 은행권 재원으로 기부돼 국민이 함께 만들어가는 참여형 나눔을 실천한다.





조용병 은행연합회 회장은 "은행권의 따뜻한 나눔이 우리 사회 곳곳에 온기를 전하길 바라며, 어려운 이웃에게 희망의 씨앗이 되길 기대한다"며 "앞으로도 은행연합회는 은행들과 함께 사회적 책임을 다하고, 새롭게 출시된 '뱅크잇(BANKiT)' 앱을 활용해 국민이 쉽게 참여하는 나눔 문화를 확산시켜 나가겠다"고 밝혔다.





이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr

