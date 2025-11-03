시흥시 '시화방조제 자전거 라이딩 영상 공모전' 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도 시흥시는 시화방조제 자전거도로 정비 완료를 기념해 다음 달 14일까지 '시화방조제 자전거 라이딩 영상 공모전'을 개최한다.

참가자는 시화방조제 시흥시 구간의 자전거도로를 달리는 20초 이내의 인스타그램 릴스 또는 유튜브 숏츠를 제작해 게시하면 된다. 게시물은 ▲#시흥시 ▲#시화방조제자전거도로 ▲#시화호자전거도로 ▲#시흥자전거도로 등 지정 해시태그를 포함해 전체공개 상태로 설정해야 한다. 이후 게시물 URL과 인적 사항 등을 네이버폼을 통해 제출하면 응모가 완료된다.

공모전에는 누구나 참여가 가능하며, 수상자는 영상의 최다 조회 수로 선정된다. 수상 내역은 ▲1등(1명) 30만원 상당의 상품 ▲2등(1명) 20만원 상당의 상품 ▲3등(1명) 10만원 상당의 상품 ▲선착순(10명) 3만원 상당의 상품 등이다.

시는 공모전 확산을 위해 '시화방조제 자전거 라이딩 영상 공모전 소문내기 이벤트'도 진행한다. 희망자는 시흥시 SNS(인스타그램·블로그)의 공모전 홍보 게시물을 리그램 또는 공유한 후 지정 해시태그를 포함해 전체 공개로 게시하면 된다.

공모전 및 이벤트에 대한 자세한 내용은 시흥시 누리소통망 및 누리집 공고문에서 확인할 수 있다.





임병택 시흥시장은 "시화방조제 자전거도로는 아름다운 해안을 따라 달릴 수 있는 대표적인 힐링 코스""라며 "공모전을 통해 더 많은 시민이 새롭게 단장된 자전거길을 즐기고 시흥시의 매력을 널리 알리는 계기가 되길 바란다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

