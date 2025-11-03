'정통' 우지라면의 귀환…김정수 부회장 "삼양1963, 미래 위한 초석"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

36년 만에 '우지' 사용한 프리미엄 라면 출시

1960년대 라면 유탕(油湯) 처리 방식 재해석

"삼양 1963은 삼양이 세상에 드리는 한 그릇 약속"

"삼양1963은 과거의 복원이 아니라 미래를 위한 초석입니다."

김정수 삼양식품 부회장은 3일 서울 중구 보코서울명동호텔에서 열린 신제품 '삼양 1963' 출시 간담회에서 "삼양식품은 한국의 미식 문화를 세계로 전파하는 글로벌 식품기업이 됐지만 여기에서 멈추지 않고 또 한 번의 혁신을 시작하겠다"면서 이같이 말했다. '불닭시리즈'로 쌓은 글로벌 입지를 발판 삼아 '국물 라면'을 통해 '제2의 전성기'로 도약하겠다는 복안이다.

이날 삼양식품은 '우지(牛脂)'를 사용한 '삼양1963'를 공개했다. 1989년 11월3일 '우지 파동'으로 생산이 중단된 우지 유탕 라면을 현대적으로 재해석해 선보인 신제품이다.

김정수 삼양식품 부회장은 3일 서울 중구 보코서울명동호텔에서 열린 신제품 '삼양 1963' 출시 간담회에서 제품을 소개하고 있다. [사진=아시아경제 임혜선]

AD

삼양식품이 신제품을 공개한 이날은 1989년 11월 3일, '우지 파동'이 발생한 바로 그 날로부터 정확히 36년이 되는 날이다. 1960~80년대 중반까지만 해도 삼양식품은 국내 라면 시장의 절대 강자였다. 점유율 70%를 넘겼던 삼양라면은 당시 국민 식품이라 불렸다.

그러나 1989년 "삼양라면이 공업용 우지를 사용했다"는 보도가 나오면서 상황은 급변했다. 보건사회부(현 보건복지부)는 "문제가 없다"고 밝혔고, 법원은 1995년 무죄를 선고했다. 1997년 대법원 판결로 무죄가 확정됐지만 이미 돌이킬 수 없는 시간이었다. 삼양의 시장 점유율은 한 자릿수로 떨어졌다.

김 부회장은 "그날은 잘못된 정보와 왜곡된 여론 속에서 '공업용 우지'라는 단어가 회사를 무너뜨린 날이었다"며 "명예회장님께서 '절치부심, 이를 갈며 다시 일어서라'고 하셨던 말씀을 붙잡고 우리는 다시 불을 지폈다"고 했다.

'삼양1963'은 삼양브랜드를 통해 처음으로 선보이는 프리미엄 미식 라면이다. 삼양식품은 이번 제품에서 1960년대 라면 유탕(油湯) 처리 방식을 현대적으로 재해석했다. 동물성 기름인 우지와 식물성 기름인 팜유를 황금비율로 혼합한 '골든블렌드 오일'을 사용해 면을 튀겨 고소한 향과 감칠맛을 강화했다.

이 오일은 조리 시 면에서 자연스럽게 용출돼 면과 육수가 조화를 이루게 한다. 또 액상스프와 후첨 분말·후레이크를 적용해 원재료의 풍미를 극대화했다. 사골육수로 면에서 우러난 우지의 맛을 살리고, 무·대파·청양고추로 깔끔하고 얼큰한 국물을 완성했다. 후레이크는 큼직한 단배추, 대파, 홍고추 등으로 구성돼 식감과 감칠맛을 더했다. 동결건조공법과 후첨 방식을 적용해 재료 본연의 맛과 향, 식감을 오래 유지하도록 했다.

'삼양 1963'은 삼양식품의 창업 역사와도 맞닿아 있다. 창업주 고(故) 전중윤 명예회장은 1960년대 초 남대문시장에서 '꿀꿀이죽'으로 끼니를 때우던 서민들의 모습을 보고 값싸고 간편한 한 끼를 만들겠다는 뜻으로 한국 최초의 라면을 개발했다.실제 이날 발표회도 남대문 인근에서 열렸다. 김정수 부회장은 "삼양의 시작은 '먹는 것이 족하면 천하가 평화롭다'는 뜻의 '일족평천(一足平天)'에서 출발했다"며 "굶주림의 시대엔 음식으로, 위기의 시대엔 정직으로, 풍요의 시대엔 문화로 삼양은 언제나 시대의 허기를 채워왔다"고 말했다.





AD

김정수 부회장은 "이 프로젝트를 준비하며 명예회장님을 자주 떠올렸다"며 "그분께서는 늘 '진심으로 만든 음식은 결국 진심으로 돌아온다'고 말씀하셨다. 그 진심이 오늘 이 자리에 있다"고 말했다. 그는 "삼양 1963은 삼양이 세상에 드리는 한 그릇의 약속이며, 미래 100년을 향한 새로운 항해의 시작"이라고 강조했다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>