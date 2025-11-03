고려대－DGIST 공동 심포지엄…인공지능·바이오·에너지·양자 공동연구

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

DGIST(총장 이건우)가 고려대학교(총장 김동원)와 함께 지난달 31일 오후 2시 고려대학교 대강당 한국일보홀에서 '고려대학교DGIST 공동심포지엄'을 개최했다.

이번 공동심포지엄은 양 대학이 지난 6월 체결한 협력 및 학점교류 협약을 바탕으로, 인공지능(AI), 양자, 바이오, 에너지 등 미래 융합 연구 분야의 공동연구 기반을 강화하고 지속 가능한 협력 체계를 구축하기 위해 마련됐다.

고려대와 DGIST 공동심포지엄에 참여한 대학관계자들이 한자리에 모여 기념촬영을 하고 있다.

이날 행사에는 양교 총장을 비롯해 부총장, 주요 보직교수 및 연구진 등 약 30명이 참석했으며, 공동연구 제안 발표, 패널토론, 네트워킹 만찬이 진행됐다.

DGIST 이건우 총장은 "오늘은 지난 협약을 토대로 양 대학이 실제 공동연구 협력의 첫걸음을 내딛는 뜻깊은 자리"라며 "적극적인 융합 연구를 통해 양교가 함께 성장하고, 혁신적 연구 생태계를 만들어가길 기대한다"라고 말했다.

고려대학교 김동원 총장은 "이번 심포지엄은 양 기관의 학문적 융합과 실질적 공동연구를 본격화하는 출발점"이라며 "양교가 가진 인재와 기술, 연구 인프라를 연결해 대한민국 과학기술의 미래를 만들어 가는 원동력이 될 것"이라고 말했다.

심포지엄에서는 DGIST 연구자 5명과 고려대학교 연구자 6명이 AI, 양자컴퓨팅, 로봇, 디지털트윈, 정밀의료 등 다양한 분야에서 공동연구 제안을 발표했다. 이어진 패널토론에서는 '공동연구 활성화를 위한 전략분야 Flagship 구축 전략'을 주제로 양교의 협력 방향과 전략적 연구 과제 발굴 방안이 논의됐다.





양 대학은 이번 심포지엄을 계기로 정례 공동심포지엄 운영과 분야별 공동연구 과제 발굴, 차세대 연구인력 양성 등 협력 범위를 확대한다. 나아가 지속적인 연구 협력과 융합 혁신을 통해 미래 과학기술 발전을 함께 이끌어갈 방침이다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr

