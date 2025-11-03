쉴 시간이 없다…질주하는 코스피 4180선 '돌파'

코스피가 4000선을 돌파하고 한동안 주춤거리던 코스피가 2% 가까이 상승하며 단숨에 4180선을 돌파했다. 반면 운송·창고는 2.24% 밀리고 있으며 건설, 섬유·의류 등은 1% 이상 빠지고 있다. 시가총액 상위종목에서는삼성전자가 전거래일 대비 1300원 오른 10만8800원에 거래됐다.

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

코스피가 4000선을 돌파하고 한동안 주춤거리던 코스피가 2% 가까이 상승하며 단숨에 4180선을 돌파했다.

코스피 지수가 장 초반 1% 넘게 상승하며 장중 기준 사상 최고치를 경신한 3일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 2025.11.3 강진형 기자

AD

코스피는 3일 전거래일 대비 78.83포인트(1.92%) 오른 4186.33을 기록했다.

투자자별로는 개인이 3979억원을 순매수했다. 반면 외국인과 기관은 각각 3520억원과 234억원을 순매도했다.

업종별로는 전기·가스가 5.06% 올랐다. 또한 전기·전자도 3.06% 뛰었으며 증권도 2% 이상 오름세다. 반면 운송·창고는 2.24% 밀리고 있으며 건설, 섬유·의류 등은 1% 이상 빠지고 있다.

시가총액 상위종목에서는삼성전자가 전거래일 대비 1300원(1.21%) 오른 10만8800원에 거래됐다. 또한 SK하이닉스, HD현대중공업은 각각 6.62%, 5% 오르고 있으며 한화에어로스페이스와 NAVER도 4% 이상 상승하고 있다. 반면 LG에너지솔루션은 1.06% 밀리고 있다.

코스닥은 전거래일 대비 9.03포인트(1.00%) 오른 909.45에 거래됐다.

투자자별로는 개인과 기관이 각각 1153억원과 75억원을 순매도했다. 반면 외국인은 1493억원을 순매수했다.

업종별로는 기계·장비가 2.33% 오르고 있으며 오락·문화, 건설 등이 1% 이상 상승하고 있다. 반면 비금속, 섬유·의류는 1% 이상 빠지고 있다.





AD

시총 상위종목에서는 알테오젠이 전거래일 대비 1만9500원(3.99%) 오른 50만8000원에 거래됐다. 또한 로보티즈는 25.17% 급등하고 있다. 반면 HLB, 펩트론, 삼천당제약 등은 2% 이상 하락하고 있다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>