삼성물산, 카타르에서 1.9조원대 탄소압축·이송설비 공사 수주

카타르 에너지 LNG 발주 공사 낙찰통지서 수령

410만t 이산화탄소 압축·이송 시설 EPC 단독 수행

삼성물산 건설부문이 카타르에서 약 1조9000억원대 초대형 탄소 압축·이송설비 건설공사를 수주했다.

카타르 에너지 LNG(QatarEnergy LNG)가 발주한 탄소 압축·이송설비 건설공사 개요도. 삼성물산 제공

삼성물산은 카타르에너지 LNG(Qatar Energy LNG)가 발주한 탄소 압축·이송설비 건설공사 낙찰통지서를 수령했다고 3일 밝혔다. 설계·조달·시공에 해당하는 EPC 금액만 1조 9100억원 규모다.

이번 프로젝트는 카타르 수도 도하북쪽 80㎞ 지점 라스라판(Ras Laffan) 산업단지의 LNG 액화플랜트에서 발생하는 이산화탄소를 압축하고 이송하는 시설을 건설하는 사업으로, 2030년 준공 예정이다.

라스라판 LNG 액화플랜트에서는 연간 410만t의 이산화탄소가 발생하는데, 이 시설은 이산화탄소를 압축하고 수분을 제거해 20㎞ 연장의 지중배관을 통해 폐가스전의 지하 공간으로 이송, 영구격리하는 역할을 담당한다.

삼성물산은 이산화탄소를 단순히 압축하는 기술뿐만 아니라 안전한 이송을 위한 압력 ·온도조절 등 고도의 기술을 요구하는 공사를 설계부터 시공까지 전 과정 단독 수행한다.

기존 카타르 LNG 프로젝트 경험 인력을 활용하는 한편, 검증된 협력업체와 협업할 예정이다. 아울러 산업단지 내 기존 시설과의 간섭을 최소화하는 등 공사관리에 차별화된 경쟁력을 발휘할 계획이다.

삼성물산은 이번 수주를 계기로 신재생에너지(태양광, 배터리저장장치) 뿐만 아니라, 탄소 압축·이송분야로 사업을 확대하고 지속가능한 에너지 전환을 선도하는 기업으로서의 리더십을 더욱 강화해 나갈 계획이다.





이병수 삼성물산 수해외영업실장(부사장)은 "카타르 시장 내 다수의 대형 프로젝트를 수행하면서 쌓아온 경험을 기반으로, 이번 수주를 통해 삼성물산이 수행한 태양광 사업과 더불어 카타르의 지속가능 정책 실현에 핵심 역할을 담당하게 됐다"고 말했다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr

