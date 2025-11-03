축구와 만난 K팝·K푸드…하이브, 美 LAFC와 협업

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

LAFC의 첫 MLS컵 플레이오프 경기 중 BMO 스타디움 전광판에 등장한 하이브 로고. 하이브 제공

손흥민 선수가 뛰고 있는 미국 프로축구단 LAFC의 홈구장 BMO 스타디움이 K팝으로 물들었다.

하이브는 지난달 29일(현지시간) LAFC와 공동 기획한 K컬처 행사를 BMO 스타디움에서 열었다고 3일 밝혔다. 이날 '아우디 2025 MLS컵 플레이오프' 첫 홈경기에는 약 2만2000명의 관객이 모여 K팝과 K푸드 등 한국 문화를 즐겼다.

경기장에서는 하이브 뮤직그룹 아티스트들의 음악에 맞춘 약 10분간의 라이트 쇼가 펼쳐졌다. 방탄소년단의 '엠아이씨 드롭'(MIC Drop)을 시작으로 세븐틴의 '핫', 투모로우바이투게더의 '어느날 머리에서 뿔이 자랐다'(CROWN), 르세라핌의 '안티프래자일'(ANTIFRAGILE) 등이 연이어 흘러나왔다. '다이너마이트'(Dynamite)가 울려 퍼지자 밤하늘에 불꽃이 터지고 관중석에서 환호가 터져 나왔다.

LAFC가 오스틴을 상대로 승리를 거두며 축제 분위기는 한층 고조됐다. 관중들에게 제공된 팔찌형 응원밴드는 음악과 연동돼 반짝이며 경기장을 거대한 공연장으로 바꿨고, 관객들은 K팝에 맞춰 춤을 추거나 노래를 따라불렀다.

경기장 내 푸드존에서는 현지 한식당들이 한국식 치킨 샌드위치, 김치 타코 등 퓨전 한식을 판매했다. BMO 스타디움에서 한식으로만 구성된 푸드존이 운영된 것은 이번이 처음으로, 모든 메뉴가 팔렸다.

하이브 로고가 새겨진 응원밴드를 손목에 착용한 팬들이 경기를 응원하는 모습. 하이브 제공

현지 언론의 반응도 긍정적이었다. CBS 스포츠는 "하이브와의 협업으로 예상치 못한 한국 문화 축제가 펼쳐졌다"며 "한인 사회의 자부심과 결속력이 높아졌다"고 보도했다. 온라인 매체 더지스트(The Gist)는 "로스앤젤레스의 축구 문화와 서부 지역 K팝 커뮤니티를 결합한 혁신적 시도"라고 평가했다.

아이작 리(Isaac Lee) 하이브 아메리카 의장 겸 대표이사는 "열정적인 팬층을 지닌 LAFC와 함께 의미 있는 경험을 선사해 뜻깊다"며 "앞으로도 로스앤젤레스에서 하이브의 문화적 영향력을 확장해 나가길 기대한다"고 밝혔다.





래리 프리드먼(Larry Freedman) LAFC 공동대표는 "팬덤의 결속력을 잘 이해하는 하이브와 협력해 기쁘다"며 "이번 행사는 스포츠와 음악, 커뮤니티가 만든 긍정적 시너지를 보여준 사례"라고 말했다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr

