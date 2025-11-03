마티카바이오, 美 칼리디와 항암 바이러스 치료제 CDMO 계약

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

美 FDA IND 신청 지원

차바이오텍의 미국 자회사인 마티카 바이오테크놀로지(마티카바이오)가 미국 바이오기업인 칼리디 바이오테라퓨틱스(칼리디)와 상업화 프로젝트 위탁개발생산(CDMO) 계약을 맺었다고 3일 밝혔다.

마티카 바이오테크놀로지

이번 계약으로 마티카바이오는 칼리디가 개발 중인 'CLD-401'의 분석개발(AD), 공정개발(PD), GMP생산을 비롯해 미국 FDA(식품의약국) 임상시험계획서(IND) 신청을 지원한다. 계약금, 프로젝트 상세정보 등은 양사 간 합의에 따라 비공개됐다. FDA의 IND 승인 시 추가 계약 가능성도 있다.

칼리디는 차세대 표적 항암바이러스 치료법을 개발하고 있는 바이오 기업이다. 동종 줄기세포를 기반으로 항암바이러스의 항암 효과를 극대화하는 독점적인 기술을 보유하고 있다.

'CLD-401'은 벡시니아 바이러스를 활용한 표적 항암바이러스로 정맥투여로 몸 전체를 순환하면서 암 전이 부위에 작용하도록 설계됐다. 암세포를 직접 파괴할 뿐 아니라, 면역 반응을 유도하는 '면역 프라이밍' 효과로 T세포와 NK세포가 암을 공격하도록 돕는다.

칼리디가 연부육종 치료제로 개발 중인 줄기세포 탑재 항암 바이러스요법인 'CLD-201'는 FDA로부터 패스트트랙으로 지정되기도 했다.

폴 김 마티카바이오 대표는 "항암 바이러스 기반의 치료제를 개발하는 바이오기업이 증가함에 따라 고도의 기술력을 갖춘 CGT(세포·유전자치료제) CDMO에 대한 수요도 함께 증가하고 있다"며 "마티카바이오는 빠르고 유연한 제조 역량과 공정 및 분석 개발 전문성, 항암바이러스를 포함한 바이럴 벡터 기술력을 기반으로 세포·유전자치료제 초기 연구부터 임상·상업화까지 의약품 개발의 전 단계를 지원한다"고 말했다.





에릭 포마 칼리디 대표는 "마티카 바이오는 바이럴 벡터 관련 자체 플랫폼을 가지고 있을 뿐만 아니라 GMP 생산, 규제 대응 등 의약품 개발의 모든 단계를 지원할 수 있는 역량을 갖추고 있다"며 "마티카바이오와 함께 항암바이러스 치료제 개발에 속도를 낼 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr

